"عشّاق بيروت"... ليلة كرّست العاصمة مساحةً جامعة للبنان

في ليلةٍ حملت وهج بكل ما تمثّله من حضور وتنوّع وحياة، أقامت شركة "CREEL" حفل "عشّاق بيروت" في الـGrand Ballroom في فندق فينيسيا، برعاية وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص وبتعاون مع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير؛ وسط حضور رفيع المستوى جمع شخصيات سياسية ورسمية واقتصادية وإعلامية وفنية واجتماعية، ومن مختلف التيارات والانتماءات السياسية؛ تقدمهم مجلس النواب الياس بوصعب والسفير ميشال عيسى والسفير المصري علاء موسى ورئيس ووزراء الزراعة نزار هاني والاقتصاد عامر البساط ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية اضافة الى عدد كبير من النواب من مختلف الاقضية من الجنوب حتى وكان حضور كبير لنواب بيروت ولشحصيات سياسية واقتصادية بارزة.

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ولم تكن الأمسية مجرّد حفل تكريمي، بل تحوّلت إلى مشهد بيروتي جامع، اجتمع فيه الاختلاف تحت سقف واحد، في صورة عكست الدور الذي لطالما لعبته العاصمة: مدينة تلتقي فيها السياسة بالثقافة، والاقتصاد بالفن، والرياضة بالإعلام والعمل الإنساني.

وكرّمت "عشّاق بيروت" مجموعة من الأسماء والمؤسسات التي صنعت حضوراً بارزاً في وتركت بصمتها في العاصمة، من MTV Lebanon وCMA CGM ومركز سرطان الأطفال في لبنان وجمعية بيروت ماراثون، إلى نقابتي المهندسين والمحامين، الصليب الأحمر اللبناني، الدفاع المدني، الجامعة الأميركية، فندق فينيسيا، ناديَي الرياضي والحكمة، أسامة الرحباني، شارل حنا، رفعت طربيه وNsouli Jewelry، إلى جانب تحية خاصة إلى السيدة الراحلة هيام صقر.

أما الفنان غسان صليبا، فأضفى بصوته وحضوره رونقاً خاصاً على الأمسية، وسط أجواء مميزة وتفاعل كبير من الحاضرين.

"عشّاق بيروت" لم يكن عنواناً لحفل فقط، بل صورة عن العاصمة كما يعرفها أبناؤها: قوية، نابضة، جامعة، وقادرة دائماً على أن تكون نقطة لقاء مهما اختلفت الاتجاهات. ومن قلب فينيسيا، قالت بيروت كلمتها من جديد: هنا يلتقي لبنان.