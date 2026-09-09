في منطقة قصقص... توقيف سوريين وفلسطيني وهذا ما سرقوه في الضبيه والبيال

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات لمكافحة الجرائم على اختلافها، وبعد أن توافرت معلومات لمفرزة استقصاء شرطة حول تواجد مجموعة من الأشخاص المشبوهين في محلّة قصقص، وبحوزتهم كميّة من المخدّرات.بناءً عليه، ونتيجة المتابعة والرصد الدقيق، نفّذت دورية من المفرزة، كميناً محكماً أسفر عن توقيفهم بالجرم المشهود في محلّة قصقص، وتبيّن أنهم كل من:– ع. ع. (مواليد 2003، سوري)– م. ش. (مواليد 2006، سوري)– ع. ت. (مواليد 2009، سوري)– هـ م. (مواليد 2008، فلسطيني)– م. ز. (مواليد 2005، سوري)ضُبِطَ معهم دراجتان آليتان من دون لوحات تسجيل، وكميّة من مادّة حشيشة الكيف وأدوات لف سجائر.سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى فصيلة ، حيث اعترفوا بتشكيل عصابة لسرقة وسلب الدّرّاجات الآليّة، ومن أبرز اعترافاتهم، إقدامهم على خلع وسرقة دراجة آليّة نوع (Aprilia) من محلّة ضبيّة، وسلب دراجة آليّة نوع “سويت” لون أسود من سائقها في محلّة – بيروت، وبيعها لاحقاً داخل مخيم بمبلغ ١٠٠ دولار أميركي. كما اعترفوا بتعاطي المخدّرات.أودع الموقوفون المختص، عملًا بإشارته.