اجتماع في السرايا.. البيئة والصحة وسلامة الطيران على طاولة البحث

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حضر الاجتماع وزراء الصناعة جو عيسى الخوري، والداخلية والبلديات أحمد ، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، البيئة تمارا الزين، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندوس، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، محافظ القاضي محمد مكاوي، مدعيعام جبل القاضي سامي صادر ومدير العمليات في مخابرات الجيش العميد بو .وبناءً على قرارات مجلس الوزراء، تقرر المباشرة بالخطوات التنفيذية اللازمة على الأرض، بما يشمل منع اقتناء أو تربية الطيور على أنواعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المزارع والمسالخ التي تعمل من دون ترخيص قانوني، أو التي تتجاوز حدود تراخيصها ولا تلتزم بالشروط والمعايير المفروضة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك ضمن نطاق خمسة كيلومترات من حدود حرم الدولي، وبالتنسيق بين الوزارات والإدارات والسلطات الأمنية والقضائية المختصة.