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لبنان

اجتماع في السرايا.. البيئة والصحة وسلامة الطيران على طاولة البحث

Lebanon 24
09-09-2026 | 08:06
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ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اجتماعاً خصص لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتدابير حماية الصحة والسلامة البيئية وسلامة الطيران في محيط مطار رفيق الحريري الدولي.
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حضر الاجتماع وزراء الصناعة جو عيسى الخوري، والداخلية والبلديات أحمد الحجار، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، البيئة تمارا الزين، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندوس، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، مدعيعام جبل لبنان القاضي سامي صادر ومدير العمليات في مخابرات الجيش العميد جورج بو صليبي.

وبناءً على قرارات مجلس الوزراء، تقرر المباشرة بالخطوات التنفيذية اللازمة على الأرض، بما يشمل منع اقتناء أو تربية الطيور على أنواعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المزارع والمسالخ التي تعمل من دون ترخيص قانوني، أو التي تتجاوز حدود تراخيصها ولا تلتزم بالشروط والمعايير المفروضة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك ضمن نطاق خمسة كيلومترات من حدود حرم مطار رفيق الحريري الدولي، وبالتنسيق بين الوزارات والإدارات والسلطات الأمنية والقضائية المختصة.
 
 
 
 
 
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