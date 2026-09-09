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لبنان

"منعاً لأي التباس".. بيان من "حزب الله"

Lebanon 24
09-09-2026 | 08:31
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صدر عن  العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، البيان الآتي:

"يدلي العديد من الشخصيات والأصدقاء على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بتصريحات ومعلومات ومعطيات يتصل بعضها بقضايا وأحداث لها صلة بحزب الله أو المقاومة الإسلامية، ويتعاطى الرأي العام عموماً مع تلك التصريحات والمعلومات كما لو أنها صادرة عن مصادر رسمية للحزب أو للمقاومة.
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من حق كل شخصية على أي وسيلة أو منصة إعلامية أن يدلي بإسمه بأي معلومة، وهو من يتحمل مسؤوليتها، وعلى الرأي العام أن يُحاذر من اعتبار تلك المعلومات كأنها رسمية.

إن حزب الله يصدر مواقفه من مختلف الأحداث والتطورات عبر خطابات سماحة الأمين العام وعبر البيانات الرسمية الصادرة عن حزب الله والمقاومة الإسلامية والعلاقات الإعلامية وكتلة الوفاء للمقاومة، وكل ما عدا ذلك إنما يعبر عن رأي أصحابه.

نشكر للجميع تفهمهم وتعاونهم في هذا المجال منعًا لأي تأويل أو التباس، لا سيما في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة".
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الأمين العام

كتلة الوفاء

المقاومة

الإسلام

إسلامي

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