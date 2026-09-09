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لبنان

تخزين مخدرات في الأشرفية... وتوقيف شبكة يديرها "البلجيكي" و"روبن"

Lebanon 24
09-09-2026 | 09:01
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تخزين مخدرات في الأشرفية... وتوقيف شبكة يديرها البلجيكي وروبن
تخزين مخدرات في الأشرفية... وتوقيف شبكة يديرها البلجيكي وروبن photos 0
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صــدر عــن المديريّـة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي حول وجود شقّة في محلّة سن الفيل تُستخدم لتخزين مواد مخدّرة تمهيدًا لتوزيعها على المروّجين.

وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تبيّن للمفرزة المذكورة أنّ مكان التخزين نُقل من سنّ الفيل إلى محلّة الأشرفيّة، وأنّ شبكة تُعنى بتجارة المخدّرات تستخدم شقّة في المحلّة المذكورة لتخزين المواد المخدّرة، وتم توقيف م. ع. (مواليد عام 1999، لبناني)، ع. ش. (مواليد عام 2002، لبناني)،

أُجري التحقيق من قبل فصيلة بعبدا، حيث تبيّن أنّ الأوّل يتولّى استلام المواد المخدّرة تمهيدًا لتوزيعها على مروّجين آخرين في مناطق مختلفة من لبنان، كما تبيّن أنّ بحقّه مذكرة توقيف بجرم مخدّرات. كذلك، كُشف عن وجود شقق إضافيّة تُستخدم لتخزين المواد المخدّرة في مناطق: كورنيش المزرعة، بشامون، الحازميّة، وجرنايا في قضاء جزّين، إضافةً إلى تحديد عدد من الأشخاص المتورّطين في الشبكة في أعمال الترويج والتصنيع والتخزين للمواد المخدّرة.

وبالتنسيق مع القضاء المختص، داهمت عناصر مفرزة الاستقصاء الأماكن المذكورة في أوقات وتواريخ مختلفة، وتمكّنت من ضبط كميّات كبيرة ومتنوّعة من المواد المخدّرة، بينها الكيتامين، حشيشة الكيف، والماريجوانا، ” Ecstasy”، والكوكايين، ومواد من نوع LSD، إضافةً إلى الفطر ومواد مخدّرة أخرى، فضلًا عن موازين حسّاسة وآلات لسحب الزيوت وتلحيم النايلون وتصنيع الكيتامين، وكميّات كبيرة من مستلزمات توضيب وتوزيع المواد المخدّرة. كما تبيّن أنّ الشبكة كانت تعمد إلى إدخال مادة الكيتامين إلى مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي عبر وضعها داخل عبوات كحول فاخرة يتم إعادة ختمها بطريقة احترافية، موضّبة ضمن حقائب السفر.

 كذلك ضُبطت عدد من بنادق الصيد وطلقات حربية ومقذوفات، إلى جانب كميّة كبيرة ومتنوّعة من المصاغ والمجوهرات الذهبيّة، وساعات يد، ومبالغ ماليّة بعدّة عملات، وأجهزة حواسيب وهواتف خلويّة ومستندات.

كذلك، تمّ توقيف أفراد الشّبكة، وهم: ع. ع. (مواليد عام 1992، لبناني)، س. ع. (مواليد عام 2011، لبنانيّة)، س. ع. (مواليد عام 1967، لبناني)، ج. ف. (مواليد عام 1970، لبنانية)، ح. ط. (مواليد عام 1993، لبناني)، إ. ح. (مواليد عام 1991، لبناني)، د. ص. (مواليد عام 2005، لبنانيّة)، ع. ح. (مواليد عام 1963، لبنانيّة)، م. ت. (مواليد عام 1963، فلسطيني).

كما تبيّن أنّ هذه الشبكة دوليّة، وتُدار من خارج لبنان من قِبَل مؤسّسها والرأس المدبّر لها، وهو شخص يعرّف عن نفسه بأنّه البلجيكيّ الجنسيّة، ويملك شركة عالميّة لتنظيم الحفلات، لها حساب خاص على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، ويتنقّل بين معظم الدول الأوروبيّة، ومحترف في التواصل مع أفراد شبكته عبر تطبيق «SIGNAL»، ويُدعى:

م. ت. (مواليد عام 1996، فلسطيني) ملقّب بـ “روبن”

ويقوم المذكور بتنظيم وإحياء حفلات موسيقيّة في مناطق مختلفة من لبنان، حيث يتمّ، بحسب التحقيقات، تصنيع مادّة الكيتامين وترويجها، إلى جانب «Ecstasy» والكوكايين ومواد مخدّرة أخرى، على المشاركين في هذه السهرات. كما تبيّن أنّ أفراد الشبكة مثقّفون، ويجيدون التحدّث بأكثر من لغة، ويعملون في مجالات عدّة، ويعتمدون ممارسة رياضة اليوغا في حياتهم اليوميّة، ما يجعلهم أصحاب شخصيّات هادئة لا تُثير الشكوك.

بنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ الموقوف (ح. ط.) ضبط بالجرم المشهود أثناء قيامه بتصنيع المخدّرات في شقّة أوقف في داخلها في بلدة بشامون.

سُلِّم الموقوفون والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل مستمرًا لتوقيف سائر المتورّطين.
 
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