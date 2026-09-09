عون ترأس اجتماعاً أمنياً: أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسًا بالسيادة الوطنية



Advertisement وخصص الاجتماع للبحث في الاوضاع الامنية في الجنوب عموما وفي منطقة النبطيه خصوصاً حيث عرض الأمنيون تقارير مفصّلة عن الوضع في المنطقة من مختلف جوانبه .

وخلال الاجتماع شدد على ان أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسًا بالسيادة الوطنية ، معتبرا ان الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي في الملف مع ، باعتبار أن ضبط الأمن الداخلي يعزز الموقف اللبناني الرسمي .

وتحدث رئيس الجمهورية عن دور الجيش، معتبرا انه العمود الفقري للاستقرار في المنطقة، وأن عمله يتناغم ويتكامل مع عمل الأخرى ، منوهاً بدوره في حماية البنى التحتية والطرقات الحيوية وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم. ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم اجتماعاً امنياً في قصر حضره العماد رودولف هيكل والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، لأمن الدولة اللواء ادغار لواندس، المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش، مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد محمود قبرصلي، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن العام العميد جوني الصيصا، ونائب مدير عام امن الدولة العميد مرشد الحاج سليمان.وخصص الاجتماع للبحث في الاوضاع الامنية في الجنوب عموما وفي منطقة النبطيه خصوصاً حيث عرض الأمنيون تقارير مفصّلة عن الوضع في المنطقة من مختلف جوانبه .وخلال الاجتماع شدد على ان أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسًا بالسيادة الوطنية ، معتبرا ان الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي في الملف مع ، باعتبار أن ضبط الأمن الداخلي يعزز الموقف اللبناني الرسمي .وتحدث رئيس الجمهورية عن دور الجيش، معتبرا انه العمود الفقري للاستقرار في المنطقة، وأن عمله يتناغم ويتكامل مع عمل الأخرى ، منوهاً بدوره في حماية البنى التحتية والطرقات الحيوية وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم.

وأكد الرئيس عون على اهمية الـتنسيق الدائم بين الأمن العام وأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني، لتفادي ازدواجية الجهد وتقاطع الصلاحيات، مع اهمية التقييم الدوري للواقع الراهن، داعيا الأجهزة الأمنية إلى تحمّل مسؤولياتها، مؤكداً أن أمن النبطية والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الاسرائيلي، جزء لا يتجزأ من أمن الواحد.

حقوق العسكريين

وفي مجال آخر اكد الرئيس عون خلال الاجتماع على وقوفه الى جانب العسكريين وحقوقهم، المتقاعدون منهم ومن لا يزالون في الخدمة الفعلية، لان التضحيات التي يبذلها الجيش والقوى الامنية لا تنحصر بزمان معيّن، داعياً الى التوفيق قدر الامكان بين قدرات الدولة وامكاناتها من جهة، وبين حقوق العسكريين من جهة اخرى، والعمل على تحقيق ما يمكن من المطالب، مع الحفاظ على التوازن المالي والخطوات التي تتخذها الحكومة لاستعادة النهوض المالي والاقتصادي.

الوزير كمال شحادة

وكان رئيس الجمهورية استقبل قبل ترؤسه الاجتماع الامني وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة الذي قال في تصريح بعد اللقاء: "اجتمعت مع فخامة الرئيس لاطلاعه على نتائج الزيارة التي قمنا بها منذ اسبوع إلى الامارات العربية المتحدة واجواء الاجتماعات الجيدة التي اجريناها في دبي وأبو ظبي."

وأضاف:"اجتمعنا في الامارات مع الجهات الحكومية التي اعتمدت التحول الرقمي واستفدنا من خبرتها في هذا المجال واتفقنا على تبادل الخبرات لنستفيد منها وتطبيقها. كما بحثنا في مشاريع استثمارية سيتم تنفيذها في لبنان، على ان نعلن في الأيام المقبلة عن زيارة ثانية سنقوم بها للامارات لطرح مشاريع استثمارية التي آمل ان تكون بداية لاعادة وضع لبنان على خارطة الاستثمار العربي في المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي."

ورداً على سؤال حول ما اذا تم تحديد موعد جديد للمفاوضات في روما أو الأردن وما اذا بحث هذا الموضوع مع الرئيس عون قال الوزير شحادة: لم نطرح هذا الموضوع ولكنني اعلم أنه بأيد أمينة وسنتابعه.



