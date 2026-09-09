تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون ترأس اجتماعاً أمنياً: أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسًا بالسيادة الوطنية

Lebanon 24
09-09-2026 | 09:44
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عون ترأس اجتماعاً أمنياً: أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسًا بالسيادة الوطنية
عون ترأس اجتماعاً أمنياً: أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسًا بالسيادة الوطنية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 
ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم اجتماعاً امنياً في قصر بعبدا حضره  قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لواندس، المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش، مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد محمود قبرصلي، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن العام العميد جوني الصيصا، ونائب مدير عام امن الدولة العميد مرشد الحاج سليمان.
Advertisement
وخصص الاجتماع للبحث في الاوضاع الامنية في الجنوب عموما وفي منطقة النبطيه خصوصاً حيث عرض القادة الأمنيون تقارير مفصّلة عن الوضع في المنطقة من مختلف جوانبه . 
وخلال الاجتماع شدد الرئيس عون على ان أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسًا بالسيادة الوطنية ، معتبرا ان الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل، باعتبار أن ضبط الأمن الداخلي يعزز الموقف اللبناني الرسمي .
وتحدث رئيس الجمهورية عن دور الجيش، معتبرا انه العمود الفقري للاستقرار في المنطقة، وأن عمله يتناغم ويتكامل مع عمل الأجهزة الأمنية الأخرى ، منوهاً بدوره في حماية البنى التحتية والطرقات الحيوية وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم.
وأكد الرئيس عون على اهمية الـتنسيق الدائم  بين الأمن العام وأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني، لتفادي ازدواجية الجهد وتقاطع الصلاحيات، مع اهمية التقييم الدوري للواقع الراهن، داعيا الأجهزة الأمنية إلى تحمّل مسؤولياتها،  مؤكداً  أن أمن النبطية والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الاسرائيلي، جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد.
 
حقوق العسكريين
وفي مجال آخر اكد الرئيس عون خلال الاجتماع على وقوفه الى جانب العسكريين وحقوقهم، المتقاعدون منهم ومن لا يزالون في الخدمة الفعلية، لان التضحيات التي يبذلها الجيش والقوى الامنية لا تنحصر بزمان معيّن، داعياً الى التوفيق قدر الامكان بين قدرات الدولة وامكاناتها من جهة، وبين حقوق العسكريين من جهة اخرى، والعمل على تحقيق ما يمكن من المطالب، مع الحفاظ على التوازن المالي والخطوات التي تتخذها الحكومة لاستعادة النهوض المالي والاقتصادي.
الوزير كمال شحادة
وكان رئيس الجمهورية استقبل قبل ترؤسه الاجتماع الامني وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة الذي قال في تصريح بعد اللقاء: "اجتمعت مع فخامة الرئيس لاطلاعه على نتائج الزيارة التي قمنا بها منذ اسبوع إلى الامارات العربية المتحدة واجواء الاجتماعات الجيدة التي اجريناها  في دبي وأبو ظبي."
وأضاف:"اجتمعنا في الامارات مع الجهات الحكومية التي اعتمدت التحول الرقمي واستفدنا من خبرتها في هذا المجال واتفقنا على تبادل الخبرات لنستفيد منها وتطبيقها. كما بحثنا في مشاريع استثمارية سيتم تنفيذها في لبنان، على ان نعلن في الأيام المقبلة عن زيارة ثانية سنقوم بها للامارات لطرح مشاريع استثمارية التي آمل ان تكون بداية لاعادة وضع لبنان على خارطة الاستثمار العربي في المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي."
ورداً على سؤال حول ما اذا تم تحديد موعد جديد للمفاوضات في روما أو الأردن وما اذا بحث هذا الموضوع مع الرئيس عون قال الوزير شحادة: لم نطرح هذا الموضوع  ولكنني اعلم أنه بأيد أمينة وسنتابعه.

مواضيع ذات صلة
الحجار ترأس اجتماع مجلس الأمن الفرعي للشمال وعكار: المرحلة ستشهد عملاً أمنياً مستمراً
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 19:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قوة أوروبية بدلاً من "اليونيفيل"؟ مقترح ألماني لمنع فراغ أمني
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 19:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عون ترأس اجتماعاً خُصّص للتداول في عدد من القوانين التي صوّت مجلس النواب عليها
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 19:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام ترأس اجتماعاً خُصّص لمتابعة جهود العودة والتعافي في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 19:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

المدير العام

الرئيس عون

قائد الجيش

اطلاعه على

اللبنانية

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:49 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:24 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:37 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:42 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:40 | 2026-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-09-09
Lebanon24
12:00 | 2026-09-09
Lebanon24
11:49 | 2026-09-09
Lebanon24
11:24 | 2026-09-09
Lebanon24
11:15 | 2026-09-09
Lebanon24
11:03 | 2026-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24