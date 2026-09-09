ضغوطٌ على "عريضة النبطية".. الموقّعون مصرون عليها

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وبحسب المعلومات، جاءت العريضة بمثابة وثيقة رفعها أبناء من ينتمون إلى فئات وشرائح مهنية واجتماعية مختلفة، بهدف تثبيت دور الدولة في حماية المدينة وتعزيز وجود مؤسساتها فيها، وتحديداً الجيش، بما يساهم في تجنيبها أي استهداف إسرائيلي إضافي محتمل.ويرى القائمون على المبادرة أن تعزيز وجود الجيش في النبطية من شأنه أن يكرّس الطابع المدني للمدينة ويحول دون استخدامها منصة لأي نشاط عسكري قد يمنح ذريعة لاستهدافها مجدداً، خصوصاً أن المدينة تعرضت للكثير من والدمار خلال الحرب الحالية، وسط مخاوف من تصعيد عسكري أوسع قد يؤدي إلى موجة جديدة من النزوح والتهجير.وتشير المعلومات إلى أن جهات نافذة في " " أبدت تحفظاً حيال الوثيقة، وسط حديث عن ضغوط مورست في محاولة لعدم توسيع نطاق تداولها، إلا أن القائمين عليها أصرّوا على مواصلة تحركهم وعدم التراجع عنه.وفي المقابل، لاقت العريضة رواجاً واهتماماً في أوساط أبناء المدينة والمعنيين، فيما يؤكد الموقعون عليها أن المطلب الذي رفعوه يتمثل أساساً بحضور الدولة ومؤسساتها، وبالتالي فإن الدعوة إلى تعزيز وجود الجيش وحماية النبطية لا تتعارض، من وجهة نظرهم، مع أي مبدأ، بل تنطلق من أولوية حماية المدينة وسكانها.وبحسب المعلومات، لا يزال العمل على الوثيقة مستمراً، فيما يصرّ القائمون عليها على استكمال المبادرة حتى النهاية وعدم الرضوخ لأي ضغوط، واضعين حماية النبطية وتجنيب أهلها سيناريو الدمار والتهجير في صدارة أهداف تحركهم.