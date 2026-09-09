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لبنان

ضغوطٌ على "عريضة النبطية".. الموقّعون مصرون عليها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-09-2026 | 10:19
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ضغوطٌ على عريضة النبطية.. الموقّعون مصرون عليها
ضغوطٌ على عريضة النبطية.. الموقّعون مصرون عليها photos 0
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كشفت معلومات أن ضغوطاً عديدة مورست خلال الفترة الأخيرة في محاولة لمنع تعميم العريضة التي وقّعها عدد من أبناء مدينة النبطية، والتي تطالب بتعزيز حضور الدولة والجيش في المدينة، في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية والمخاوف من توسّع الاستهدافات وما قد يرافقها من دمار وتهجير واسع.
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وبحسب المعلومات، جاءت العريضة بمثابة وثيقة رفعها أبناء من النبطية ينتمون إلى فئات وشرائح مهنية واجتماعية مختلفة، بهدف تثبيت دور الدولة في حماية المدينة وتعزيز وجود مؤسساتها فيها، وتحديداً الجيش، بما يساهم في تجنيبها أي استهداف إسرائيلي إضافي محتمل.

ويرى القائمون على المبادرة أن تعزيز وجود الجيش في النبطية من شأنه أن يكرّس الطابع المدني للمدينة ويحول دون استخدامها منصة لأي نشاط عسكري قد يمنح إسرائيل ذريعة لاستهدافها مجدداً، خصوصاً أن المدينة تعرضت للكثير من الغارات والدمار خلال الحرب الحالية، وسط مخاوف من تصعيد عسكري أوسع قد يؤدي إلى موجة جديدة من النزوح والتهجير.

وتشير المعلومات إلى أن جهات نافذة في "حزب الله" أبدت تحفظاً حيال الوثيقة، وسط حديث عن ضغوط مورست في محاولة لعدم توسيع نطاق تداولها، إلا أن القائمين عليها أصرّوا على مواصلة تحركهم وعدم التراجع عنه.

وفي المقابل، لاقت العريضة رواجاً واهتماماً في أوساط أبناء المدينة والمعنيين، فيما يؤكد الموقعون عليها أن المطلب الذي رفعوه يتمثل أساساً بحضور الدولة ومؤسساتها، وبالتالي فإن الدعوة إلى تعزيز وجود الجيش وحماية النبطية لا تتعارض، من وجهة نظرهم، مع أي مبدأ، بل تنطلق من أولوية حماية المدينة وسكانها.

وبحسب المعلومات، لا يزال العمل على الوثيقة مستمراً، فيما يصرّ القائمون عليها على استكمال المبادرة حتى النهاية وعدم الرضوخ لأي ضغوط، واضعين حماية النبطية وتجنيب أهلها سيناريو الدمار والتهجير في صدارة أهداف تحركهم.
المصدر: خاص "لبنان24"
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