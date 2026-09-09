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لبنان

مراجع كنسية مستاءة من كرامي وهذا ما طالبت به

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-09-2026 | 10:41
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مراجع كنسية مستاءة من كرامي وهذا ما طالبت به
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أبدت مراجع كنسية استياءها من كلام وزيرة التربية ريما كرامي حول الدفعة الاولى من ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية حيال الالتزام بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، لا سيما لجهة قولها ان ما كتب قد كتب، وان الدفعة الاولى التي تضم 400 اسماً ستكون مقفلة ولن تدخل عليها اي تعديل وهي ستقر غداً في مجلس الوزراء كما احالتها الى الامانة العامة للمجلس.
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واعتبرت المراجع ان في كلام كرامي تعالٍ وضرباً للحائط لكل المطالبات المحقة حيال التوازن الطائفي الذي يجب أن يراعى.
 
 
وسألت المراجع ما دام ملف التفرغ سيقر على اربع دفعات وخلال اربع سنوات ما الذي يمنع الوزيرة من اعتماد المناصفة أقله في الدفعة الاولى الى حين تصحيح الخلل لاحقاً؟
 

وتوجهت المراجع الى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعاً طالبة منهم اعادة طرح الملف ومناقشته غداً في جلسة مجلس الوزراء وأن يتخذا القرار المنصف والعادل، لا ترك الأمور تسير على غارب الوزيرة التي تعتبر قرارها منزلاً والاّ أي دور للمجلس مجتمعاً الذي كرسه اتفاق الطائف، ما دامت تصر في قولها أن ما كتب قد كتب؟
المصدر: خاص "لبنان24"
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