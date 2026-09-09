مراجع كنسية مستاءة من كرامي وهذا ما طالبت به

أبدت مراجع كنسية استياءها من كلام وزيرة التربية ريما كرامي حول الدفعة الاولى من ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في حيال الالتزام بالمناصفة بين والمسلمين، لا سيما لجهة قولها ان ما كتب قد كتب، وان الدفعة الاولى التي تضم 400 اسماً ستكون مقفلة ولن تدخل عليها اي تعديل وهي ستقر غداً في كما احالتها الى الامانة العامة للمجلس.

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واعتبرت المراجع ان في كلام كرامي تعالٍ وضرباً للحائط لكل المطالبات المحقة حيال التوازن الطائفي الذي يجب أن يراعى.

وسألت المراجع ما دام ملف التفرغ سيقر على اربع دفعات وخلال اربع سنوات ما الذي يمنع من اعتماد المناصفة أقله في الدفعة الاولى الى حين تصحيح الخلل لاحقاً؟