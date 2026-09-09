عز الدين بحثت مع وفد أممي تداعيات الحرب: لإعلان خطة طوارئ تربوية خاصة بالجنوب

التقت النائبة عناية عز الدين في مقر بلدية صور، وفدا من مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ضم محاسن رحال وعلاء عبد العزيز، وكان عرض للأوضاع في الجنوب في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وتداعياتها على السكان والقطاعات الحيوية، إضافة إلى الأوضاع المعيشية والإنسانية للنازحين.
وحضر اللقاء نائب رئيس اتحاد
بلديات قضاء صور عادل سعد، نائب رئيس
بلدية صور علوان شرف الدين ومسؤولة الملف التربوي
في بلدية صور الدكتورة ندى يونس.
وعرض المجتمعون للتحديات التي يواجهها أبناء الجنوب نتيجة الحرب والاعتداءات الإسرائيلية، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في مختلف القطاعات ولا سيما التربوية والصحية والزراعية والبيئية منها، إلى جانب الضغط المتزايد الذي تفرضه أوضاع النزوح على المدن والبلدات المستضيفة.
وفي الملف التربوي، شددت عز الدين، خلال اتصال مع رئيس المنطقة التربوية في الجنوب أحمد صالح، على "ضرورة إعلان خطة طوارئ تربوية خاصة بالجنوب، تتضمن إجراءات استثنائية وعاجلة تتيح الإسراع في ترميم المدارس المتضررة جزئيا، بما يضمن استمرارية التعليم في ظل الظروف الراهنة".
ودعت إلى "العمل على تأهيل عدد من المباني العامة الخاصة القديمة لتصبح صالحة لاستقبال النازحين
، بما يسمح بإخلاء المدارس الرسمية المستخدمة حاليا كمراكز إيواء وإعادتها إلى وظيفتها الأساسية، وتأمين عودة التدريس إليها في أسرع وقت ممكن
".
وأكدت عز الدين "ضرورة التعامل مع تداعيات الحرب على الجنوب من خلال مقاربة متكاملة لا تقتصر على الاستجابة الإنسانية الآنية، بل تشمل حماية حق النازحين في ظروف عيش لائقة، وضمان استمرارية التعليم، ودعم القطاعات الإنتاجية وسبل عيش السكان".
الحسيني
وفي السياق نفسه، التقى الوفد نقيب المزارعين في الجنوب محمد الحسيني
، الذي عرض لواقع القطاع وحجم الأضرار والخسائر الاقتصادية التي لحقت به جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وانعكاساتها المباشرة على سبل عيش المزارعين وأسرهم، ولا سيما مزارعي القرى والمناطق المحتلة الذين حُرموا من الوصول إلى أراضيهم ومواصلة نشاطهم الزراعي.