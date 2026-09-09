تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عز الدين بحثت مع وفد أممي تداعيات الحرب: لإعلان خطة طوارئ تربوية خاصة بالجنوب

Lebanon 24
09-09-2026 | 10:57
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عز الدين بحثت مع وفد أممي تداعيات الحرب: لإعلان خطة طوارئ تربوية خاصة بالجنوب
عز الدين بحثت مع وفد أممي تداعيات الحرب: لإعلان خطة طوارئ تربوية خاصة بالجنوب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
التقت النائبة عناية عز الدين في مقر بلدية صور، وفدا من مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ضم محاسن رحال وعلاء عبد العزيز، وكان عرض للأوضاع في الجنوب في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وتداعياتها على السكان والقطاعات الحيوية، إضافة إلى الأوضاع المعيشية والإنسانية للنازحين.
Advertisement

وحضر اللقاء نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عادل سعد، نائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين ومسؤولة الملف التربوي في بلدية صور الدكتورة ندى يونس.

وعرض المجتمعون للتحديات التي يواجهها أبناء الجنوب نتيجة الحرب والاعتداءات الإسرائيلية، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في مختلف القطاعات ولا سيما التربوية والصحية والزراعية والبيئية منها، إلى جانب الضغط المتزايد الذي تفرضه أوضاع النزوح على المدن والبلدات المستضيفة.

وفي الملف التربوي، شددت عز الدين، خلال اتصال مع رئيس المنطقة التربوية في الجنوب أحمد صالح، على "ضرورة إعلان خطة طوارئ تربوية خاصة بالجنوب، تتضمن إجراءات استثنائية وعاجلة تتيح الإسراع في ترميم المدارس المتضررة جزئيا، بما يضمن استمرارية التعليم في ظل الظروف الراهنة".

ودعت إلى "العمل على تأهيل عدد من المباني العامة الخاصة القديمة لتصبح صالحة لاستقبال النازحين، بما يسمح بإخلاء المدارس الرسمية المستخدمة حاليا كمراكز إيواء وإعادتها إلى وظيفتها الأساسية، وتأمين عودة التدريس إليها في أسرع وقت ممكن".

وأكدت عز الدين "ضرورة التعامل مع تداعيات الحرب على الجنوب من خلال مقاربة متكاملة لا تقتصر على الاستجابة الإنسانية الآنية، بل تشمل حماية حق النازحين في ظروف عيش لائقة، وضمان استمرارية التعليم، ودعم القطاعات الإنتاجية وسبل عيش السكان".


الحسيني 

وفي السياق نفسه، التقى الوفد نقيب المزارعين في الجنوب محمد الحسيني، الذي عرض لواقع القطاع وحجم الأضرار والخسائر الاقتصادية التي لحقت به جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وانعكاساتها المباشرة على سبل عيش المزارعين وأسرهم، ولا سيما مزارعي القرى والمناطق المحتلة الذين حُرموا من الوصول إلى أراضيهم ومواصلة نشاطهم الزراعي.
مواضيع ذات صلة
بهية الحريري: لخطّة طوارئ تربوية تكفل الحق بالتعلّم لكل طالب في صيدا والجنوب
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 19:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
طوارئ اقتصادية في كولومبيا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمّر
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 19:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المنظمة البحرية الدولية: تم وضع خطة طوارئ للتعامل مع تسرب النفط من الناقلة قبالة عُمان
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 19:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية عيترون طالبت بـ"إعلان خطة وطنية طارئة وواضحة للقرى الأمامية"
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 19:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24

المنسق الخاص للأمم المتحدة

في أسرع وقت ممكن

المنسق الخاص

الإسرائيلية

عبد العزيز

رئيس اتحاد

الإسرائيلي

نائب رئيس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:49 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:24 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:37 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:42 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:40 | 2026-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-09-09
Lebanon24
12:00 | 2026-09-09
Lebanon24
11:49 | 2026-09-09
Lebanon24
11:24 | 2026-09-09
Lebanon24
11:15 | 2026-09-09
Lebanon24
11:03 | 2026-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24