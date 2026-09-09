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لبنان

من البحث في الموازنة إلى موضوع المتقاعدين... ما هي مُقررات مجلس الوزراء؟

Lebanon 24
09-09-2026 | 12:02
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من البحث في الموازنة إلى موضوع المتقاعدين... ما هي مُقررات مجلس الوزراء؟
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قال وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا، إنّ "مجلس الوزراء عقد اليوم ايضا جلسة مخصصة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور السيدات والسادة الوزراء، بغياب معالي وزير الطاقة ووزير الثقافة. شرح دولة نائب رئيس مجلس الوزراء في بداية الجلسة المباحثات التي أُجريت مع وفد من متقاعدي القوى العسكرية والمدنيين، والتي عقد في جو من التعاون، وقد أفضى الاجتماع إلى الاتفاق على اقتراح يقضي بتوحيد الرؤية حول الأرقام والتكلفة التقديرية، وهذا الأمر قيد المتابعة مع وزارة المال تمهيداً للرجوع إلى مجلس الوزراء بشأنه".
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وأضاف مرقص: "كما استكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة مادةً مادة، فتم تعديل البعض منها، على أن يُستكمل البحث يوم الجمعة، فيما تُعقد غداً الخميس عند الساعة الثانية جلسة في القصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية".

وردا على سؤال عما إذا كان المجلس تطرق الى الاعتداءات الاسرائيلية قال مرقص: "تطرق المجلس في بداية الجلسة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وجرى استعراض الإجراءات التي يتخذها لبنان على الصعيد الديبلوماسي والمراجعات التي يقيمها أمام المحافل الدولية في هذا الخصوص".
 
 
 
 
 
 
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