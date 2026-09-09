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لبنان

جمهور "الحزب" غاضب من هؤلاء

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-09-2026 | 12:16
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جمهور الحزب غاضب من هؤلاء
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لُوحِظَ أنّ هناك حملة على مواقع التواصل الإجتماعيّ، سبقت بيان "حزب الله" الذي صدر بعد ظهر اليوم، على بعض المُقرّبين من "الحزب"، بسبب مواقفهم عبر شاشات التلفزة التي تعتبرها بيئة "المقاومة" غير مدروسة، وخصوصاً في ما يتعلّق بالوضع في الجنوب والحرب.
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وطالب رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ ومُدافعون عن "حزب الله"، بابتعاد هؤلاء المحللين والصحافيين عن السياسيّة، بحجة أنّ موافقهم لا تُمثّل "الحزب" أو بيئته، وتُضرّ بهما.

وفي هذا السياق، أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ تصريحات بعض المحللين والصحافيين الذين يدورون في فلكه، لا تُعبّر عن موقفه، ودعا جمهوره إلى العودة إلى البيانات الرسميّة أو كلمات الشيخ نعيم قاسم، التي تُعتبر وحدها مصدراً موثوقاً وتُعبّر عن مواقف "الحزب".
المصدر: خاص "لبنان24"
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