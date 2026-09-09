في نهاية الأسبوع... لقاء سيجمع البطريرك يوحنا العاشر والبابا لاوون الرابع عشر

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اشارت انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس في بيان، الى انه "من المقرّر أن يزور غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، في نهاية هذا الأسبوع، حيث سيلتقي قداسة البابا لاوون وعددًا من كبار المسؤولين في الفاتيكان".وخلال زيارته إلى ، من المقرّر أيضًا أن يلتقي البطريرك يوحنا العاشر كورت كوخ تعزيز وحدة ، والكاردينال كلاوديو غوجيروتي رئيس دائرة الكنائس الشرقية. كما يتضمّن برنامج الزيارة لقاءً مع ممثّلين عن جماعة سانت إيجيديو.وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقة التاريخية الراسخة بين أنطاكية وروما، ومن المتوقّع أن تتيح فرصة جديدة للحوار حول والتحديات الكبرى التي تواجه منطقة ".ولفت البيان، الى ان "العلاقات بين الفاتيكان وبطريركية أنطاكية شهدت تطوّرًا متواصلًا من خلال الحوار المنفتح، والزيارات المتبادلة، والاتصالات الدورية التي تناولت الحضور المسيحي ومستقبل شعوب المنطقة.