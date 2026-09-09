نيران قد تطال مرتفعات جديدة

كشفت مصادر أمنية لـ" " أن التحضيرات الميدانية لتفجير تلة ، أو أجزاء منها، باتت في مراحل متقدمة، وسط حالة من التوتر والترقب تسود المناطق والبلدات المحيطة بالتلة، في ظل تساؤلات عن طبيعة المرحلة تنفيذ هذه الخطوة ومصير المرتفعات المجاورة.

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وبحسب المصادر، فإن التطورات عند علي الطاهر قد لا تشكل نهاية المسار الميداني، مرجحة أن تنتقل العمليات لاحقاً باتجاه مرتفعات الرفيع وصافي، في حال مضت في توسيع نطاق تحركاتها ضمن المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل تعتبر أن نقل جزءاً من وسائله القتالية إلى تلك المرتفعات، وهو ما تربطه المصادر بالغارات والاستهدافات الإسرائيلية التي طالت محيط تلك المرتفعات خلال الأيام الأخيرة.

وأضافت أن القلق السائد لا يرتبط فقط باحتمال تفجير أجزاء من علي الطاهر، بل بما يمكن أن يعقب ذلك، ولا سيما في حال تحولت العملية إلى مقدمة لانتقال الضغط العسكري نحو مرتفعات أخرى، بما يفتح مرحلة ميدانية جديدة ويُبقي المنطقة أمام احتمالات تصعيد إضافية.