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لبنان

نيران قد تطال مرتفعات جديدة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-09-2026 | 14:28
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كشفت مصادر أمنية لـ"لبنان24" أن التحضيرات الميدانية لتفجير تلة علي الطاهر، أو أجزاء منها، باتت في مراحل متقدمة، وسط حالة من التوتر والترقب تسود المناطق والبلدات المحيطة بالتلة، في ظل تساؤلات عن طبيعة المرحلة التي ستلي تنفيذ هذه الخطوة ومصير المرتفعات المجاورة.
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وبحسب المصادر، فإن التطورات عند علي الطاهر قد لا تشكل نهاية المسار الميداني، مرجحة أن تنتقل العمليات الإسرائيلية لاحقاً باتجاه مرتفعات الرفيع وصافي، في حال مضت إسرائيل في توسيع نطاق تحركاتها ضمن المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل تعتبر أن حزب الله نقل جزءاً من وسائله القتالية إلى تلك المرتفعات، وهو ما تربطه المصادر بالغارات والاستهدافات الإسرائيلية التي طالت محيط تلك المرتفعات خلال الأيام الأخيرة.
وأضافت أن القلق السائد لا يرتبط فقط باحتمال تفجير أجزاء من علي الطاهر، بل بما يمكن أن يعقب ذلك، ولا سيما في حال تحولت العملية إلى مقدمة لانتقال الضغط العسكري نحو مرتفعات أخرى، بما يفتح مرحلة ميدانية جديدة ويُبقي المنطقة أمام احتمالات تصعيد إضافية.
المصدر: خاص لبنان24
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