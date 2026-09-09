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لبنان

تسليم وتسلّم في مقرّ إتّحاد جمعيات العائلات البيروتيّة

Lebanon 24
09-09-2026 | 14:59
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تسليم وتسلّم في مقرّ إتّحاد جمعيات العائلات البيروتيّة
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شهد مقرّ اتحاد جمعيّات العائلات البيروتيّة بعد ظهر اليوم، مراسم التسليم والتسلّم بين الهيئتين الإداريّتين السابقة والمنتخبة، في حضور الرئيسين محيي الدين كشلي ووليد كبّي والأعضاء.
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استهلّ كشلي اللقاء بكلمة هنّأ فيها الهيئة الإداريّة الجديدة، وتمنى لها التوفيق والسداد في مهامها لرفعة الاتحاد وتحقيق أهدافه، مستعرضًا ما حققته الهيئة الإداريّة السابقة برأسته، والمشاريع التي عملت عليها ونجحت في تحقيقها رغم الصعوبات التي اعترضتها، وأبرزها تدعيات الحروب في لبنان والمنطقة.

وأثنى رئيس الاتحاد وليد كبي على الإنجازات التي تحقّقت ولعلّ أبرزها استملاك مقرّ للاتحاد.

وشدّد على ضرورة ماسسة الاتحاد بحيث تبني الهيئة الإداريّة الجديدة على ما أنجزته سابقتها وتستكمل إلى مزيد من الإنجاز والتطوير. 

ومن ثم تمّ الاتفاق على جلسات ثنائيّة بين أعضاء مكتب الهيئتين، كي تتمّ عملية التسليم والتسلّم بشكل رسمي وعملي بين المعنيّين بذلك. 

وسبق أن أعلنت الهيئة الإداريّة المنتخبة، أنها ستستقبل المهنّين بانتخابها عند الخامسة من عصر يوم الثلاثاء المقبل؛ في إحدى قاعات أوتيل راديسون بلو - سنتر Dune - فردان.
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