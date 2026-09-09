تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تعزيز انتشار الجيش لتجنب التصعيد وخيار الدولة يطوِّق سلاح "الحزب "

Lebanon 24
09-09-2026 | 22:52
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تعزيز انتشار الجيش لتجنب التصعيد وخيار الدولة يطوِّق سلاح الحزب
تعزيز انتشار الجيش لتجنب التصعيد وخيار الدولة يطوِّق سلاح الحزب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب عمر البردان في" اللواء": ثمة قناعة راسخة لدى أهالي الجنوب، بأن حضور الجيش وانتشاره في جميع المناطق بات حاجة أكثر من ضرورية، لوقف حرب الإبادة والتدمير ضد المدن والقرى الجنوبية . وقد تجلت هذه القناعة بكثير من الوضوح في مطالب سكان مدينتي صور والنبطية الذين رحبوا بأي خطوة تقدم عليها الحكومة لتوسيع انتشار الجيش فيهما، وعلى طول مساحة الجنوب . وقد لاقى الأهالي بارتياح اتفاق رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام على نشر الجيش اللبناني في منطقة النبطية، على أن يبدأ انتشار الجيش في منطقة إقليم التفاح، سعياً لتجنيب المنطقة المصير نفسه الذي شهدته مرتفعات علي الطاهر. وفي الوقت الذي نشطت الدبلوماسية اللبنانية التي تولاها رئيس الجمهورية جوزاف عون، بالتوازي مع مساعٍ عربية ودولية أسهمت في خفض التصعيد في مدينة النبطية بانتظار خطوات مقبلة لتثبيت الاستقرار وتحصينه عبر انتشار الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، فإن تعليمات أعطيت لوحدات الجيش الموجودة في النبطية بتعزيز انتشارها، في إطار اتخاذ المزيد من الإجراءات لطمأنة الأهالي.
Advertisement
وكتب معروف الداعوق في" اللواء": تفاعلت تداعيات سقوط موقع علي الطاهر بيد قوات الاحتلال الإسرائيلي وخسارة حزب الله، بزيادة المخاوف من توسع رقعة الاحتلال ليشمل مدينة النبطية والجوار، ما استدعى تحركاً ملحوظاً من العديد من فاعليات المدينة والاهالي. تحرُّك الاهالي ومناشدتهم الدولة لبسط سلطة الدولة في هذه المناطق لم تكن تحصل سابقاً، الا في حدود ضيقة جداً، بسبب هيمنة حزب الله على أرض الواقع، ومنعهم من التعبير عن مشاعرهم بقوة السلاح وترهيبه.
خسارة الحزب معركة موقع علي الطاهر، والتسبب باستدراج القوات الإسرائيلية لاحتلال مناطق جديدة، بالتزامن مع تهرب ايراني مفضوح، بالتدخل المباشر بالمعركة لمنع اسقاط الموقع وانقاذ المحاصرين بداخله، وبينهم عناصر من الحرس الثوري الايراني، كما وعد أكثر من مسؤول إيراني بذلك علانية، كلها عوامل اسهمت في تقليص ثقة المواطنين، بما تبقى من سلاح حزب الله، ومراكمة الاستياء من التبعية للنظام الايراني أكثر من السابق. في الحصيلة، تعكس مطالبة المواطنين في النبطية والجوار، الدولة للتحرك إلى مناطقهم هذه المرة لحمايتهم ومنع الاعتداءات الإسرائيلية عنهم، تبدل مناخ التحريض والرفض، الذي اشاعه الحزب ضد قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وحدها في السابق، وفي الوقت نفسه، زيادة شريحة المواطنين الجنوبيين المؤيدين لتقدم خيار الدولة على ما عداه، ما زاد في حلقة المؤيدين لنزع سلاح الحزب وعزلته عما كان عليه في السابق.  
 
مواضيع ذات صلة
سلام من الجنوب: قرار الحرب والسلم للدولة وتعزيز الجيش خيار استراتيجي
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تعزيز انتشار الجيش يخفف وتيرة الضغوط ولا ضمانات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
عون اطّلع من منسّى على إجراءات تعزيز انتشار الجيش في بلدات جنوبية
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نحن على عهدنا باقون والعمل على تعزيز الجيش بالنسبة لحكومتنا ليس بنداً ثانوياً بل هو خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الدولة على

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:29 | 2026-09-10
Lebanon24
09:59 | 2026-09-10
Lebanon24
09:52 | 2026-09-10
Lebanon24
09:51 | 2026-09-10
Lebanon24
09:32 | 2026-09-10
Lebanon24
09:19 | 2026-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24