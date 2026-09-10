تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تصلب في الداخل..

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-09-2026 | 01:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تصلب في الداخل..
تصلب في الداخل.. photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لمس بعض الوسطاء خلال الفترة الأخيرة خشونة زائدة وتصلبًا واضحًا في موقف "حزب الله" حيال الحوار الداخلي ومسار التقارب مع السلطة الحالية، في تبدل بدا لافتًا بالنسبة إلى جهات كانت تتولى فتح قنوات التواصل بين الطرفين.

وبحسب المعطيات، فإن هذا الموقف أثار استغرابًا، خصوصًا أن "الحزب" كان، حتى فترة قريبة، يعبر عن استعداده الدائم للحوار والانفتاح على أي مبادرة يمكن أن تخفف من حدة التوتر السياسي.

إلا أن الأجواء تبدلت مؤخرًا، وباتت شروط "الحزب" أكثر تشددًا، فيما تقلص هامش المرونة في النقاشات، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التحول، وما إذا كان مرتبطًا بتطورات داخلية أم بحسابات إقليمية أوسع.

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
هل يمكن استخدام الثوم للتخلص من لويحات تصلب الشرايين؟
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:09:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ساعة الصفر لتنفيذ مقررات اجتماعات روما تتحدَّد غداً.. ضغوط أميركية وتصلب لبناني يفرضان "الانسحاب التدريجي"
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:09:51 Lebanon 24 Lebanon 24
عمّار: هناك أناسٌ في الداخل اللبناني يعادون "المقاومة"
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:09:51 Lebanon 24 Lebanon 24
عمار: لا كرامة لأحد في الداخل إلا بالمقاومة وسلاحها
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:09:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

السلطة الحالية

النقاش

بادر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:29 | 2026-09-10
Lebanon24
09:59 | 2026-09-10
Lebanon24
09:52 | 2026-09-10
Lebanon24
09:51 | 2026-09-10
Lebanon24
09:32 | 2026-09-10
Lebanon24
09:19 | 2026-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24