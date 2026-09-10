الحرارة ستصل إلى 34.. كتل حارة ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر

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أفاد الأب المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان كتلا حارة تسيطر على للبحر الابيض المتوسط ترفع درجات الحرارة لتبقى ضمن معدلاتها الموسمية.وأضاف : "امّا ، فسوف يتأثر خلال هذا الاسبوع (وهو الثاني من شهر ايلول) بطقس حار، وترتفع درجات الحرارة في الويك اند لتلامس 32-33 درجة وتبلغ ذروتها 33-34 درجة ساحلا وبقاعاً يوم الاثنين المقبل، بسبب رياح متقلبة بين جنوبية غربية وجنوبية شرقية، امّا على الجبال الغربية فتستقر بين 25-28 درجة مع طقس وتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال فترات بعد الظهر."طقس يومي الخميس والجمعة:مشمس وحار مع رطوبة تصل على الساحل بعد الظهر الى 90% وعلى الجبال الى 65%درجات الحرارة على الساحل: 30-31 نهاراً و 26 ليلاًالجبال 1200 متر: 26 نهاراً و 19 ليلاً: 31-32 نهاراً و 18 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 21 نهاراً و 14 ليلا .