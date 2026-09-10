تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحرارة ستصل إلى 34.. كتل حارة ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر

Lebanon 24
10-09-2026 | 03:05
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الحرارة ستصل إلى 34.. كتل حارة ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
الحرارة ستصل إلى 34.. كتل حارة ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان كتلا حارة تسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط ترفع درجات الحرارة لتبقى ضمن معدلاتها الموسمية.
Advertisement

وأضاف خنيصر: "امّا لبنان، فسوف يتأثر خلال هذا الاسبوع (وهو الثاني من شهر ايلول) بطقس حار، وترتفع درجات الحرارة في الويك اند لتلامس 32-33 درجة وتبلغ ذروتها 33-34 درجة ساحلا وبقاعاً يوم الاثنين المقبل، بسبب رياح متقلبة بين جنوبية غربية وجنوبية شرقية، امّا على الجبال الغربية فتستقر بين 25-28 درجة مع طقس صافي وتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال فترات بعد الظهر."

طقس يومي الخميس والجمعة: 
مشمس وحار مع رطوبة تصل على الساحل بعد الظهر الى 90% وعلى الجبال الى 65%
درجات الحرارة على الساحل: 30-31 نهاراً و 26 ليلاً
الجبال 1200 متر: 26 نهاراً و 19 ليلاً  
البقاع: 31-32  نهاراً و 18 ليلاً 
على الجبال 2000 متر: 21 نهاراً و 14 ليلا . 
 
مواضيع ذات صلة
هل ستضرب موجة لاهبة لبنان قريبا؟ هذا ما كشفه الأب خنيصر
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حالة عدم استقرار عنيفة وشحنات كهربائية ستضرب سماء لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدوا للأمطار الرعدية والسيول التي ستضرب لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكلٍ لافتٍ... إليكم ما أعلنه الأب خنيصر عن الطقس في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الحوض الشرقي

ايلي خنيصر

يلي خنيصر

البقاع

الغربي

صافي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:29 | 2026-09-10
Lebanon24
09:59 | 2026-09-10
Lebanon24
09:52 | 2026-09-10
Lebanon24
09:51 | 2026-09-10
Lebanon24
09:32 | 2026-09-10
Lebanon24
09:19 | 2026-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24