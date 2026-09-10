تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

من طهران إلى بيروت.. واشنطن تطارد شرايين تمويل "حزب الله"

نوال الأشقر Nawal al Achkar

|
Lebanon 24
10-09-2026 | 05:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
من طهران إلى بيروت.. واشنطن تطارد شرايين تمويل حزب الله
من طهران إلى بيروت.. واشنطن تطارد شرايين تمويل حزب الله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجاوز تداعيات التصعيد الاقتصادي الأميركي حدود الاقتصاد الإيراني، لتطال امتداداته الإقليميّة، في مسعى أميركي إلى تجفيف شرايين تمويل حلفاء إيران في المنطقة، وفي مقدّمهم "حزب الله". ولا تقتصر تداعيات عملية "عملية المنبوذ الاقتصادي" على جعل التمويل أكثر صعوبة، بل تضع طهران أمام معادلة دقيقة، بين احتياجات اقتصادها الداخلي من جهة، وكلفة الحفاظ على شبكة نفوذها الإقليميّة، من جهة ثانية. من هنا، تتجه الأنظار إلى مدى انعكاس "أعظم عزل اقتصادي منسّق في تاريخ العالم" على الحزب، وما إذا كان تضييق الموارد سيترك أثرًا بالغًا على قدراته الماليّة، أم أنّ مصادره البديلة ستحدّ من هذا التأثير.
Advertisement
واشنطن تلاحق أموال الحلفاء خارج الحدود
تكشف الإجراءات الأميركيّة الأخيرة عن تحوّل في طبيعة الضغط على إيران، إذ لم يعد التركيز يقتصر على استهداف مصادر إيراداتها، بل امتد إلى ملاحقة البنية الماليّة التي تتيح تحريك الأموال خارج الحدود، وصولاً إلى الجهات المستفيدة. وتزداد أهمية هذا العامل مع تصنيف الإدارة الأميركية "حزب الله" ضمن شبكة النفوذ الإيراني المرتبطة بــ "الحرس الثوري" و"فيلق القدس". إذ تلفت مصادر ماليّة إلى انعكاسات اقتصاديّة لهذا التوصيف مباشرة على الحزب، انطلاقًا من توسيع دائرة المخاطر لتشمل المؤسسات والوسطاء الذين يمكن أن يشكّلوا حلقات في تمويله، ويدفع المتعاملين معه إلى مزيد من التحفّظ،خشية العقوبات أو عدم القدرة على الوصول إلى النظام المالي الدولي.
في السياق، تشير قراءات اقتصادية إلى أنّ واشنطن تعمل على الضغط على مختلف حلقات هذه المنظومة، من الوسطاء وشركات الصرافة إلى المؤسسات والكيانات التي يمكن استخدامها لتسهيل التحويلات أو الالتفاف على العقوبات، ما يرفع من كلفة نقل الأموال ويزيد المخاطر على الأطراف المشاركة فيها. وينعكس ذلك على "حزب الله" من زاويتين وفق المصادر المالية "الأولى مرتبطة بحجم التمويل الذي تستطيع إيران توفيره في ظل الضغوط المتزايدة على اقتصادها، والثانية بقدرة الحزب نفسه على تأمين موارد مستقلّة أو بديلة، تقلّص من اعتماده على التمويل الإيراني".

من تركيا إلى الإمارات: واشنطن بدأت بتضييق الخناق
لم تتأخر وزارة الخزانة الأميركية في ترجمة هذا التوجه بإجراءات عمليّة، كان آخرها فرض عقوبات على عشرة أفراد قالت إنّهم جزء من شبكة لنقل الأموال نقدًا إلى الحزب. تديرها شبكة مرتبطة برجل الأعمال التركي يونس ألبر يلماز، الذي استخدم مكاتب صرافة في تركيا كواجهات لعملياته، ووفّر شركات وهمية وحسابات مصرفيّة، لتحويل أموال مرتبطة بـ "فيلق القدس" وفق الرواية الأميركية. في موازاة ذلك، تحرّكت واشنطن على جبهة القطاع المصرفي الإقليمي، إذ اقترحت شبكة مكافحة الجرائم الماليّة الأميركية "فينسن" اتخاذ إجراءات بحقّ فروع "بنك مصر" في الإمارات، من شأنها تقييد وصولها إلى خدمات المراسلة المصرفيّة لدى المؤسسات الماليّة الأميركية، والحدّ من قدرتها على إجراء معاملات بالدولار، على خلفية اتهامات بمعالجة معاملات مرتبطة بشبكات ماليّة إيرانية. وبحسب تقديرات الخزانة الأميركية، يمثّل البنك نقطة مهمة لوصول النظام الإيراني إلى الدولار، إذ عالج معاملات بقيمة نحو 1.8 مليار دولار، لصالح 103 شركات، يُحتمل ارتباطها بشبكات الظلّ المصرفيّة الإيرانيّة، خلال الفترة الممتدّة بين كانون الثاني 2024 وحزيران 2026. تكشف هذه الإجراءات، وفق مصادر مصرفيّة، أنّ واشنطن لا تلاحق الأموال بعد وصولها إلى وجهتها فحسب، بل تحاول اعتراض مسارها في مراحل مختلفة، من شركات الصرافة والوسطاء إلى النظام المصرفي الإقليمي، بما يحوّل عملية نقل التمويل نفسها إلى هدف للعقوبات.
لحزب الله موارد مالية خارج التمويل الإيراني
بالمقابل، ترى المصادر المصرفيّة أنّ تراجع قدرة إيران الماليّة لا يعني تلقائيًّا تراجع تمويل "حزب الله" بالمقدار نفسه، مشيرة إلى أنّ الحزب لا يعتمد حصرًا على التحويلات الإيرانيّة "بل طوّر على مدى سنوات بنية ماليّة متعدّدة المستويات، تضم مؤسّسات وشبكات اقتصاديّة وماليّة داخل لبنان وخارجه، ما يمنحه مصادر إيرادات تتجاوز التحويلات المباشرة من طهران". ويبرز في هذا السياق "القرض الحسن" إلى جانب التبرّعات والأنشطة والمؤسّسات المرتبطة بالحزب، فضلاً عن شبكات ماليّة وتجاريّة خارجيّة، تتّهمها جهات أميركيّة باستخدام شركات واجهة وشركات صرافة وتجارة الذهب والتحويلات غير الرسمية، وغيرها من القنوات، لتوليد الأموال ونقلها. وبحسب تقرير حديث لـ"مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" (FDD)، أظهرت المنظومة الماليّة للحزب قدرة على التكيّف مع القيود والعقوبات، من خلال تطوير آليات وقنوات متعدّدة لإعادة الأموال إلى لبنان. إلا أنّ ذلك لا يلغي حجم الضغوط الماليّة التي يواجهها، في ظل استهداف مصادر تمويله، وفي مقدّمها "القرض الحسن"، وبفعل تداعيات الحرب المستمرّة التي ألحقت خسائر بترسانته وبنيته، ورفعت كلفة تمويل قاعدته الشعبيّة وإعادة بناء قدراته العسكريّة، فضلًا عن تبعات سقوط نظام الأسد، لجهة إقفال الممرّ البري، الذي كان يشكّل قناة أساسيّة لحركة الأموال والإمدادات.
في المحصّلة، قد لا يعني تشديد العقوبات بالضرورة انقطاع التمويل الإيراني عن "حزب الله"، لكنّه قد يجعل وصوله أكثر كلفة وتعقيدًا، مع تضييق القنوات التقليديّة وارتفاع المخاطر على الوسطاء. ومن هنا، فإنّ الاختبار الحقيقي للعقوبات الأميركية ليس في إغلاق كلّ قنوات التمويل، وإنما في مدى نجاحها في تقليص هامش الحركة الماليّة للحزب، وما إذا كانت موارده البديلة تكفي للحفاظ على مستوى إنفاقه. وبذلك، تبقى المعادلة مرتبطة بقدرة طهران على مواصلة تمويل حلفائها تحت الضغط، وبتمكّن الحزب من امتصاص أيّ تراجع في التمويل وفتح قنوات بديلة.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
مسعد بولس: واشنطن مصممة على قطع شبكات تمويل "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: واشنطن ستواصل استهداف شبكات تمويل إيران التي تدعم حزب الله وتهدد أمن المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مسعد بولس: إعادة تصنيف حزب الله يؤكد عزمنا على قطع شبكات تمويل الإرهاب
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: لن نتوانى عن استهداف شبكات تمويل حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

حزب الله

الإيراني

العقوبات

بات على

بيروت

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

نوال الأشقر Nawal al Achkar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:29 | 2026-09-10
Lebanon24
09:59 | 2026-09-10
Lebanon24
09:52 | 2026-09-10
Lebanon24
09:51 | 2026-09-10
Lebanon24
09:32 | 2026-09-10
Lebanon24
09:19 | 2026-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24