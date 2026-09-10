تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سامي الجميّل: نسأل الحكومة متى سيُصبح حصر السلاح واقعاً على الأرض

Lebanon 24
10-09-2026 | 04:50
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سامي الجميّل: نسأل الحكومة متى سيُصبح حصر السلاح واقعاً على الأرض
سامي الجميّل: نسأل الحكومة متى سيُصبح حصر السلاح واقعاً على الأرض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل أنّ "المشكلة ليست بالقرارات والنيات بشأن بسط سلطة الدّولة وحصرية السلاح، ولذلك نسأل الحكومة عن تنفيذ هذه القرارات وننتظر أجوبة منها على هذه الأسئلة"، مضيفاً "نسأل الحكومة متى سيُصبح حصر السلاح واقعاً على الأرض وننتهي من هذا الملفّ للانكباب على بناء مستقبل أفصل لأولادنا؟".
Advertisement

وأشار الجميّل، في مؤتمر صحافي، الى أننا "نقف على أبواب تطوّرات أمنيّة خطيرة في المنطقة وفي الجنوب، وموضوع الأنفاق ليس أسطورة بل حقيقة، ولذلك هدفنا هو حماية اللبنانيّين من "علي طاهر" 2 و3 و4 ومن "علي طاهر" في مناطق لبنانية أخرى"، وقال "كما حذّرنا سابقاً من تداعيات الحرب قبل حصولها، نحذّر اليوم قبل توسّع هذه الحرب، والمطلوب اتّخاذ كلّ التدابير لمنع تمدّد التّدمير والقصف والاعتداءات الإسرائيلية".

وشدّد الجميّل على أنه "انطلاقاً من حرصنا على هذه السّلطة نطرح هذه الأسئلة ونطلب من الدولة أن تلتزم بما وعدت به، ونسأل: شو عملتو وشو رح تعملو وشو الجدول الزمني لتنفيذ قراراتكم؟"، معتبراً أنّ "السلم الأهلي مهدّد لأن هناك من يتمرّد على قرارات الدّولة، فإما أن نخضع لهذا التمرّد أو نواجهه ولا يمكن للدّولة الخضوع له".

وختم قائلا: "إذا الدولة "ما عملت شغلها" فهذه الحرب قد تتوسّع وعندها ستتفاوض الولايات المتّحدة وإسرائيل مع القوى غير الشرعيّة على حساب الدولة وكلّ اللبنانيّين".
مواضيع ذات صلة
سامي الجميّل: نسأل الحكومة متى سيُصبح حصر السلاح واقعاً على الأرض وننتهي من هذا الملفّ للانكباب على بناء مستقبل أفصل لأولادنا؟
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في مؤتمر صحافي: كأن مجلس النواب غير معني بما يحصل على الأراضي اللبنانية لذلك طالبنا مرارًا بعقد جلسة لمناقشة الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة العراقية ل"العربية": ماضون في إجراءات حصر السلاح واستكمال السيادة الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة العراقية للعربية: ماضون في حصر السلاح بما يضمن مصالح الدولة
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 17:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب سامي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

رئيس حزب

علي طاهر

إسرائيل

الكتائب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:29 | 2026-09-10
Lebanon24
09:59 | 2026-09-10
Lebanon24
09:52 | 2026-09-10
Lebanon24
09:51 | 2026-09-10
Lebanon24
09:32 | 2026-09-10
Lebanon24
09:19 | 2026-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24