ردا على السفارة الأميركية.. النائب عمار استنكر التدخل في الشأن اللبناني

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ردّ عضو النيابية النائب على بيان السفارة الأميركية في ، مستنكراً التدخل الأميركي السافر والانتهاك الفظ لسيادة عبر بيانات السفارة وتصريحات سفيرها المستفزة، ومستغرباً صمت السلطة وأدعياء السيادة أمام هذا التدخل الذي ينصب وصياً يفرض الشروط والمسارات على اللبنانيين وقواهم السياسية.وطالب عمار بكف يدها وأذاها عن لبنان، والتوقف عن فرض الوصاية على قراره وتغطية ودعم إجرام العدو ، وإلزامه بوقف عدوانه وإنهاء احتلاله للأرض ، مؤكداً أن الشعب اللبناني قادر على تقرير مصيره بنفسه وتحديد خياراته عبر الحوار الداخلي ويرفض الإملاءات والشروط والشاشات المفروضة من الخارج.وأكد عمار أن اللبنانيين، ومن بينهم " "، يريدون دولة قوية وقادرة ومستقلة تحمي أرضها وشعبها بجيشها ووحدتها الوطنية، لا دولة ترسم خياراتها وتحدد لها ما يحق وما لا يحق لها، أو تتحول إلى أداة لتنفيذ المخططات والمشاريع التي تضر بمصلحة لبنان ولا تخدم إلا العدو.