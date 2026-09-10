لحود يعلن إطلاق التحضيرات لـاليوم الوطني للتفاح اللبناني في جامعة سيدة اللويزة

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زار للزراعة المهندس لويس الرئيس العام للرهبانية المريمية الأباتي إدمون رزق، في دير سيدة اللويزة – زوق مصبح، بحضور أمين السر العام للرهبانية الأب جان مهنا.وجرى خلال الاجتماع البحث في سبل تعزيز عمل المكتب الزراعي في الرهبانية، واستثمار الأراضي الزراعية التابعة لها في مختلف البلدات ، إلى جانب متابعة المشاريع والبرامج الزراعية التي تنفّذها، بما يسهم في تنمية المناطق الريفية ودعم الإنتاج الزراعي المحلي.كما تناول البحث مشروع زراعة جوانب الطرقات وحماية الثروة الحرجية، فضلًا عن «الأيام الوطنية للزراعة» التي تنظّمها في مختلف المناطق اللبنانية بهدف دعم المزارعين، وتسليط الضوء على المحاصيل الوطنية، وتعزيز فرص تصنيعها وتسويقها وتصديرها.وخلال الزيارة، أعلن لحود إطلاق التحضيرات لتنظيم «اليوم الوطني للتفاح اللبناني» في جامعة سيدة اللويزة – زوق مصبح، يوم الثلاثاء في 29 أيلول، برعاية رئيس الجمهورية ، وبحضور الدكتور نزار هاني.ويجمع هذا اليوم مزارعي التفاح والجهات المعنية بالقطاع من مختلف المناطق اللبنانية، ويتمحور حول ثلاثة عناوين أساسية: زراعة التفاح اللبناني، وتصنيعه، وتصديره، بما يتيح مناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، واستعراض سبل تطويره، ورفع قدرته التنافسية، وفتح أسواق جديدة أمام إنتاجه.