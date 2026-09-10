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لبنان

لحود يعلن إطلاق التحضيرات لـ"اليوم الوطني للتفاح اللبناني" في جامعة سيدة اللويزة

Lebanon 24
10-09-2026 | 13:24
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لحود يعلن إطلاق التحضيرات لـاليوم الوطني للتفاح اللبناني في جامعة سيدة اللويزة
لحود يعلن إطلاق التحضيرات لـاليوم الوطني للتفاح اللبناني في جامعة سيدة اللويزة photos 0
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زار المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق، في دير سيدة اللويزة – زوق مصبح، بحضور أمين السر العام للرهبانية الأب جان مهنا.
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وجرى خلال الاجتماع البحث في سبل تعزيز عمل المكتب الزراعي في الرهبانية، واستثمار الأراضي الزراعية التابعة لها في مختلف البلدات اللبنانية، إلى جانب متابعة المشاريع والبرامج الزراعية التي تنفّذها، بما يسهم في تنمية المناطق الريفية ودعم الإنتاج الزراعي المحلي.

كما تناول البحث مشروع زراعة جوانب الطرقات وحماية الثروة الحرجية، فضلًا عن «الأيام الوطنية للزراعة» التي تنظّمها وزارة الزراعة في مختلف المناطق اللبنانية بهدف دعم المزارعين، وتسليط الضوء على المحاصيل الوطنية، وتعزيز فرص تصنيعها وتسويقها وتصديرها.

وخلال الزيارة، أعلن لحود إطلاق التحضيرات لتنظيم «اليوم الوطني للتفاح اللبناني» في جامعة سيدة اللويزة – زوق مصبح، يوم الثلاثاء في 29 أيلول، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور وزير الزراعة الدكتور نزار هاني.

ويجمع هذا اليوم مزارعي التفاح والجهات المعنية بالقطاع من مختلف المناطق اللبنانية، ويتمحور حول ثلاثة عناوين أساسية: زراعة التفاح اللبناني، وتصنيعه، وتصديره، بما يتيح مناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، واستعراض سبل تطويره، ورفع قدرته التنافسية، وفتح أسواق جديدة أمام إنتاجه.














 
 











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