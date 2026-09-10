روابط التعليم الرسمي تعلّق اعتصام الغد وتعطي فرصة للتفاوض

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أعلنت روابط التعليم الرسمي في بيان، انه "على ضوء الاجتماع الذي جمع منسق تجمع روابط القطاع العام ورابطة قدماء العسكريين بمدير عام اليوم، تم الاتفاق على إدراج تعديل على مشروع موازنة عام 2027، يتضمن بندًا واضحًا يتعلق برواتب موظفي القطاع العام، على أن يُستكمل خلال الأسبوع المقبل، للبحث في آلية تحديد نسبة الزيادة على الرواتب.وبناءً عليه، وانطلاقًا من مسؤوليتنا في متابعة هذا الملف حتى نهايته، يُعلَّق الاعتصام المقرر يوم غد على ان يبقى اضراب الأساتذة الملحقين في وزارة التربية قائماً تزامناً مع إضراب الادارة العامة ، يُحدَّد موعد جديد للتحرك في ضوء نتائج اللقاءات المقبلة".واوضحت ان "تعليق الاعتصام هو إعطاء فرصة جدية للمسار الذي بدأ اليوم والتماهي مع موقف تجمع روابط القطاع العام (متقاعدين مدنيين وعسكريين وعاملين في الخدمة الفعلية) على أن تكون النتائج هي . وإذ نرفض إرهاق كاهل المواطنين بضرائب تطال جيوب الفقراء، نؤكد أن حقوق الموظفين ليست منّةً من أحد، وأن الراتب العادل حقٌّ لا يحتمل التسويف أو التأجيل، وأننا سنبقى في حالة جهوزية تامة، فإذا تحققت الوعود، نكون أمام خطوة في الاتجاه الصحيح، وإذا بقيت الوعود بلا ترجمة، فلكل مرحلة أدواتها ولكل استحقاق موقفه".وختمت: "فلنبقَ مستعدين، موحّدين. فالحقوق تُنتزع بالتحرك والثبات".