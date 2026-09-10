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لبنان

بأكثر من 1100 طن من المتفجرات.. إسرائيل تفجّر تلال علي الطاهر وتستعد لرد حزب الله (صور وفيديو)

Lebanon 24
10-09-2026 | 16:52
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بأكثر من 1100 طن من المتفجرات.. إسرائيل تفجّر تلال علي الطاهر وتستعد لرد حزب الله (صور وفيديو)
بأكثر من 1100 طن من المتفجرات.. إسرائيل تفجّر تلال علي الطاهر وتستعد لرد حزب الله (صور وفيديو) photos 0
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نفّذ الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، تفجيرات ضخمة في تلال علي الطاهر من جهة بلدة كفرتبنيت، مستخدمًا أكثر من 1100 طن من المتفجرات، في عملية استهدفت البنى التحتية التابعة لحزب الله تحت الأرض، وأدت إلى هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر.

ونشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، عبر حسابها على منصة "إكس"، فيديو يوثّق لحظات التفجير، ويظهر ألسنة نار كثيفة تتصاعد من باطن الأرض، إلى جانب مشاهد تعكس ضخامة الانفجارات وقوتها.

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مشاهد من تدمير البنى التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر https://t.co/pHmuyrKyRk pic.twitter.com/o0k85xLk8o


وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير الدفاع، تم تدمير البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي طاهر".

وقال: "أُعدّت البنية التحتية والمقر في المرتفع لتكون قاعدة لاحتلال الجليل، وكانت تسيطر بالمراقبة والنيران على كرمئيل ومولا (ماتولا) وكرتون شومر (كريات شمونة). وتُكمل عملية تدميرها تحقيق السيطرة العملياتية على مرتفع علي طاهر - فوق الأرض وتحتها".

وأضاف أنه "سيبقى في المنطقة الأمنية، وسيواصل تدمير البنى التحتية وإحباط أي محاولة من قِبل حزب الله للتموضع من جديد وإعادة تأهيل قدراته".

وتابع: "ستواصل دولة إسرائيل الدفاع عن بلدات الشمال من داخل لبنان، وكل محاولة للمساس بمواطنينا وقواتنا ستقابل برد قوي".

من جهتها، أعلنت واوية عبر منصة "إكس" أن "الجيش الإسرائيلي استكمل تدمير المسارات تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر، بعد أن حقق خلال الفترة الأخيرة سيطرة عملياتية على منطقة المرتفعات فوق الأرض وتحتها".

وقالت: "اليوم، وبعد نشاط تحضيري مطوّل، دمّرت قوات الفرقة 36 المسارات تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر، الواقعة ضمن المنطقة الأمنية، بهدف تحييد قدرة حزب الله بشكل نهائي على التخطيط لمخططات ضد مواطني إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي وتنفيذها انطلاقًا من هذه البنى التحتية. وقد بلغ طول البنى التحتية التي تم تدميرها أكثر من كيلومترين. وعُثر داخل البنى التحتية تحت الأرض على عشرات الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة من إنتاج إيران، إضافة إلى رشاشات، وعشرات الصواريخ المضادة للدروع، ومئات الألغام والعبوات الناسفة".

وفي موازاة ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الجيش الإسرائيلي يتأهب لاحتمال رد من حزب الله، ويبحث عدة سيناريوهات للتعامل مع تداعيات التفجيرات في مرتفعات علي الطاهر.

وكشفت الصحيفة أن القوات الإسرائيلية تستعد لمغادرة مرتفعات علي الطاهر، على أن تبقى في نقاط تتيح لها السيطرة عليها.




علي الطاهر pic.twitter.com/Gw6i8LJVtZ


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