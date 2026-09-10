تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد تفجير تلال علي الطاهر.. هزّة أرضية تضرب لبنان وهذه قوتها (صورة)

Lebanon 24
10-09-2026 | 14:34
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد تفجير تلال علي الطاهر.. هزّة أرضية تضرب لبنان وهذه قوتها (صورة)
بعد تفجير تلال علي الطاهر.. هزّة أرضية تضرب لبنان وهذه قوتها (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

سُجّلت هزّة بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر في جنوب لبنان، جراء عمليات التفجير الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر.

وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن شدة الانفجارات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في تلال علي الطاهر أدت إلى اهتزاز الأرض في شمال إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ تفجيرًا عنيفًا في تلال علي الطاهر، من جهة بلدة كفرتبنيت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير الدفاع، تم تدمير البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي طاهر".

وقال: "أُعدّت البنية التحتية والمقر في المرتفع لتكون قاعدة لاحتلال الجليل، وكانت تسيطر بالمراقبة والنيران على كرمئيل ومولا (ماتولا) وكرتون شومر (كريات شمونة). وتُكمل عملية تدميرها تحقيق السيطرة العملياتية على مرتفع علي طاهر - فوق الأرض وتحتها".

وأضاف أنه "سيبقى في المنطقة الأمنية، وسيواصل تدمير البنى التحتية وإحباط أي محاولة من قِبل حزب الله للتموضع من جديد وإعادة تأهيل قدراته".

وتابع: "ستواصل دولة إسرائيل الدفاع عن بلدات الشمال من داخل لبنان، وكل محاولة للمساس بمواطنينا وقواتنا ستقابل برد قوي".

Advertisement

مواضيع ذات صلة
هزة ارضية تضرب جبيل.. اليكم قوتها
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 00:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هزة أرضية ضربت منطقة حنين جنوب لبنان فجرًا... وهذه قوتها
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 00:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هزة أرضية ضربت منطقة حمانا.. هذه قوتها
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 00:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
السكان شعروا بها... هزّة أرضيّة ضربت لوس أنجلوس وهذه قوّتها
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 00:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24

دولة إسرائيل

وزير الدفاع

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

علي طاهر

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2026-09-10
Lebanon24
16:50 | 2026-09-10
Lebanon24
16:30 | 2026-09-10
Lebanon24
16:20 | 2026-09-10
Lebanon24
16:19 | 2026-09-10
Lebanon24
16:07 | 2026-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24