بعد تفجير تلال علي الطاهر.. هزّة أرضية تضرب لبنان وهذه قوتها (صورة)

سُجّلت هزّة بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر في ، جراء عمليات التفجير في مرتفعات علي الطاهر.

وأفادت صحيفة " " الإسرائيلية بأن شدة الانفجارات التي نفذها الجيش في تلال علي الطاهر أدت إلى اهتزاز الأرض في شمال .

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ تفجيرًا عنيفًا في تلال علي الطاهر، من جهة بلدة كفرتبنيت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير الدفاع، تم تدمير البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات ".

وقال: "أُعدّت البنية التحتية والمقر في المرتفع لتكون قاعدة لاحتلال ، وكانت تسيطر بالمراقبة والنيران على كرمئيل ومولا (ماتولا) وكرتون شومر (كريات شمونة). وتُكمل عملية تدميرها تحقيق السيطرة العملياتية على مرتفع علي طاهر - فوق الأرض وتحتها".

وأضاف أنه "سيبقى في المنطقة الأمنية، وسيواصل تدمير البنى التحتية وإحباط أي محاولة من قِبل للتموضع من جديد وإعادة تأهيل قدراته".

وتابع: "ستواصل الدفاع عن بلدات من داخل ، وكل محاولة للمساس بمواطنينا وقواتنا ستقابل برد قوي".