بعد تفجير تلال علي الطاهر.. هزّة أرضية تضرب لبنان وهذه قوتها (صورة)

سُجّلت هزّة بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر في جنوب لبنان، جراء عمليات التفجير الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر.
وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن شدة الانفجارات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في تلال علي الطاهر أدت إلى اهتزاز الأرض في شمال إسرائيل.
وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ تفجيرًا عنيفًا في تلال علي الطاهر، من جهة بلدة كفرتبنيت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير الدفاع، تم تدمير البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي طاهر".
وقال: "أُعدّت البنية التحتية والمقر في المرتفع لتكون قاعدة لاحتلال الجليل، وكانت تسيطر بالمراقبة والنيران على كرمئيل ومولا (ماتولا) وكرتون شومر (كريات شمونة). وتُكمل عملية تدميرها تحقيق السيطرة العملياتية على مرتفع علي طاهر - فوق الأرض وتحتها".
وأضاف أنه "سيبقى في المنطقة الأمنية، وسيواصل تدمير البنى التحتية وإحباط أي محاولة من قِبل حزب الله للتموضع من جديد وإعادة تأهيل قدراته".
وتابع: "ستواصل دولة إسرائيل الدفاع عن بلدات الشمال من داخل لبنان، وكل محاولة للمساس بمواطنينا وقواتنا ستقابل برد قوي".