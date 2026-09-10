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لبنان

دمّر بنى تحتية بطول أكثر من كيلومترين... الجيش الإسرائيلي يكشف معلومات جديدة عن عملياته في تلال علي الطاهر

Lebanon 24
10-09-2026 | 14:31
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دمّر بنى تحتية بطول أكثر من كيلومترين... الجيش الإسرائيلي يكشف معلومات جديدة عن عملياته في تلال علي الطاهر
دمّر بنى تحتية بطول أكثر من كيلومترين... الجيش الإسرائيلي يكشف معلومات جديدة عن عملياته في تلال علي الطاهر photos 0
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أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية عبر أكس، أن "الجيش الإسرائيلي استكمل تدمير المسارات تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر، بعد أن حقق في خلال الفترة الأخيرة سيطرة عملياتية على منطقة المرتفعات فوق الأرض وتحتها".

وقالت: "اليوم، وبعد نشاط تحضيري مطوّل، دمّرت قوات الفرقة 36 المسارات تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر، الواقعة ضمن المنطقة الأمنية، بهدف تحييد قدرة حزب الله بشكل نهائي على التخطيط لمخططاتضد مواطني إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي وتنفيذها انطلاقًا من هذه البنى التحتية. وقد بلغ طول البنى التحتية التي تم تدميرها أكثر من كيلومترين. وعُثر داخل البنى التحتية تحت الأرض على عشرات الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة من إنتاج إيران، إضافة إلى رشاشات، وعشرات الصواريخ المضادة للدروع، ومئات الألغام والعبوات الناسفة".

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