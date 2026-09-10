دمّر بنى تحتية بطول أكثر من كيلومترين... الجيش الإسرائيلي يكشف معلومات جديدة عن عملياته في تلال علي الطاهر

المتحدثة بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي: جيش الدفاع دمّر البنى التحتية تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر



🔸استكملت قوات جيش الدفاع تدمير المسارات تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر، بعد أن حققت القوات خلال الفترة الأخيرة سيطرة عملياتية على منطقة المرتفعات فوق الأرض وتحتها.… — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) September 10, 2026 Advertisement

أعلنت المتحدثة باسم الجيش واوية عبر أكس، أن "الجيش الإسرائيلي استكمل تدمير المسارات تحت الأرض في منطقة مرتفعات ، بعد أن حقق في خلال الفترة الأخيرة سيطرة عملياتية على فوق الأرض وتحتها".وقالت: "اليوم، وبعد نشاط تحضيري مطوّل، دمّرت قوات الفرقة 36 المسارات تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر، الواقعة ضمن المنطقة الأمنية، بهدف تحييد قدرة بشكل نهائي على التخطيط لمخططاتضد مواطني وقوات الجيش الإسرائيلي وتنفيذها انطلاقًا من هذه البنى التحتية. وقد بلغ طول البنى التحتية التي تم تدميرها أكثر من كيلومترين. وعُثر داخل البنى التحتية تحت الأرض على عشرات الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة من إنتاج ، إضافة إلى رشاشات، وعشرات الصواريخ المضادة للدروع، ومئات الألغام والعبوات الناسفة".