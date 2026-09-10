ألسنة نار تتصاعد من باطن الأرض.. فيديو جديد يوثّق التفجير في تلال علي الطاهر

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
نشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، عبر حسابها على منصة "إكس"، فيديو يوثّق مشاهد عنيفة ومرعبة للتفجير الضخم الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي، قبل ساعات، في تلال علي الطاهر.
ويُظهر الفيديو ألسنة نار كثيفة تتصاعد من باطن الأرض، إلى جانب مشاهد توثّق قوة التفجير وحجمه الكبير.
مشاهد من تدمير البنى التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر https://t.co/pHmuyrKyRk pic.twitter.com/o0k85xLk8o
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) September 10, 2026