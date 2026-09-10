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لبنان

ألسنة نار تتصاعد من باطن الأرض.. فيديو جديد يوثّق التفجير في تلال علي الطاهر

Lebanon 24
10-09-2026 | 16:05
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ألسنة نار تتصاعد من باطن الأرض.. فيديو جديد يوثّق التفجير في تلال علي الطاهر
ألسنة نار تتصاعد من باطن الأرض.. فيديو جديد يوثّق التفجير في تلال علي الطاهر photos 0
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نشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، عبر حسابها على منصة "إكس"، فيديو يوثّق مشاهد عنيفة ومرعبة للتفجير الضخم الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي، قبل ساعات، في تلال علي الطاهر.

ويُظهر الفيديو ألسنة نار كثيفة تتصاعد من باطن الأرض، إلى جانب مشاهد توثّق قوة التفجير وحجمه الكبير. 

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مشاهد من تدمير البنى التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر https://t.co/pHmuyrKyRk pic.twitter.com/o0k85xLk8o

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الإسرائيلي

علي الطاهر

إسرائيل

باسم ال

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