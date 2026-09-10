باريس تكشف أجندة اجتماع لبنان

كشفت الخارجية الفرنسية
أن الاجتماع المرتقب حول لبنان
في باريس
، الأسبوع المقبل، سيهدف إلى بحث احتياجات الجيش اللبناني
، إلى جانب تقييم الوضع الأمني في جنوبي لبنان.
إلى ذلك، قال متحدث باسم الخارجية الفرنسية للعربية/الحدث، إن الاجتماع، المقرر عقده في باريس في 17 أيلول الجاري، سيناقش أيضاً سبل التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بدعم الجيش اللبناني، مشيرة إلى أن فرنسا
ستترأس الاجتماع إلى جانب الأردن
ولبنان.
هذا ويأتي الاجتماع التحضيري بعد تعذر انعقاد المؤتمر الدولي، الذي كان مقرراً أساساً في باريس في 5 آذار الماضي، على خلفية اندلاع الحرب ضد إيران
، وما أعقبها من تصعيد إقليمي وعودة الحرب في لبنان.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
، كايا كالاس، قد ذكرت أن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية
.