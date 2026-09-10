باريس تكشف أجندة اجتماع لبنان

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كشفت الخارجية أن الاجتماع المرتقب حول في ، الأسبوع المقبل، سيهدف إلى بحث احتياجات ، إلى جانب تقييم الوضع الأمني في جنوبي لبنان.إلى ذلك، قال متحدث باسم الخارجية الفرنسية للعربية/الحدث، إن الاجتماع، المقرر عقده في باريس في 17 أيلول الجاري، سيناقش أيضاً سبل التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بدعم الجيش اللبناني، مشيرة إلى ستترأس الاجتماع إلى جانب ولبنان.هذا ويأتي الاجتماع التحضيري بعد تعذر انعقاد المؤتمر الدولي، الذي كان مقرراً أساساً في باريس في 5 آذار الماضي، على خلفية اندلاع الحرب ضد ، وما أعقبها من تصعيد إقليمي وعودة الحرب في لبنان.وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في ، كايا كالاس، قد ذكرت أن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات .