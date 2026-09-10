ارجاء البت بملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين بعد اعتراضات على عدم التزام الوزيرة بمعايير الإنصاف والحاجة

أرجأ مجدداً البت بملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين ، فيما يهدد التأجيل باستمرار إضراب الأساتذة، حيث قررت لجان المتعاقدين إعلان الإضراب المفتوح، والامتناع عن الدخول الى قاعات التعليم ريثما يتم اقرار قانون التفرغ..

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وافادت معلومات" " ان نقاشا مطولا في ملف التفرغ جرى داخل مجلس الوزراء وتخللته اسئلة عدة وجهت الى وزيرة التربية ريما كرامي عن المعايير المعتمدة بعدما تبين ان تدخلات حزبية جرت في هذا الملف.



كما علم انه طلب من الوزيرة اعادة النظر بالملف مع تدقيق اضافي ليعاد بحث الملف مجددا قبل نهاية الشهر.



وكتبت" الاخبار": كانت الصيغة المطروحة تقضي بتوزيع الأساتذة على أربع دفعات، تضم كل من الدفعات الثلاث الأولى نحو 400 أستاذ، فيما تضم الدفعة الرابعة العدد المتبقي. وقد تمسكت وزيرة التربية ريما كرامي بطرح الملف كاملاً، مع توزيع تنفيذ التفرّغ على دفعات، فيما طُرح، في حال استمرار النقاش، إمكان جمع الدفعتين الأولى والثانية.



ولكن، وبحسب مصادر وزارية، لم يطرح على طاولة مجلس الوزراء ملف متكامل، يحتوي على الآلية والأسماء، فيما جرى التداول بمعلومات تفيد بأنّ وزيرة التربية ترفض رفع الأسماء إلى الحكومة، وقيل لها على طاولة المجلس بأنها لم تلتزم بمعايير الإنصاف والحاجة واكتفت بمعيار الأقدمية. كما علم أنّ هناك اعتراض على تفريغ من تجاوز عمره 60 عاماً، باعتبار أنّهم أصبحوا على أبواب التقاعد.





إلا أن العقدة لم تكن في عدد الدفعات وآلية تنفيذها فحسب، بل في نسبة التمثيل المسيحي في الملف، بعدما تبيّن أن النسبة المقترحة تنخفض عن 35 في المئة، خلافاً لما كان يُفهم من حديث كرامي عن صيغة تقترب من الحد الأدنى من التوازن. وفي هذا السياق، أثارت عبارة كرامي، بعيد اجتماع أول من أمس في وزارة المال، «ما كتب قد كتب»، استياءً في أوساط ، ولا سيما أن العبارة تحيل إلى مشهد صلب المسيح، ما أضاف بعداً حساساً إلى النقاش حول التوازن والمعايير التي أُعدّت على أساسها الأسماء والدفعات. وفي موازاة ذلك، دخلت بكركي على خط الملف، مع إيفاد البطريرك الماروني بشارة الراعي المطران أنطوان نصار إلى القصر للتأكيد على ضرورة الحفاظ على التوازن في التفرّغ.



وفي هذا السياق، غرد النائب إدغار طرابلسي بالقول إنه لا يعترض على الملف من حيث المبدأ لكونه حق للأساتذة، لكنه حذر من إقرار الحكومة تفرغ 1690 أستاذاً وفق آلية تثير إشكالية قانونية سبق أن حذّر منها مجلس شورى الدولة، بما يضع الأساتذة أمام خطر الطعن لاحقاً. وطالب بمعالجة الخلل قبل إقرار الأسماء، وتحديد حاجات الجامعة الفعلية وملاكاتها وفق الأصول.





وكان ملف التفرّغ قد شهد دفعاً في الساعات الأخيرة التي سبقت الجلسة، فيما كان الأساتذة المتعاقدون يواكبونها باعتصام على طريق القصر الجمهوري في ، مطالبين بإقرار الملف كاملاً وبالأسماء المستوفية ومن دون تأجيل جديد. وقد حذر رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين حامد حامد من أن عدم إقرار الملف يعني استمرار الإضراب، ما يبقي الجامعة أمام أزمة مفتوحة إلى حين إعادة طرح الملف. ولا ينفصل التأخير الجديد عن الأزمة البنيوية التي تعيشها الجامعة اللبنانية. فعلى مدى السنوات الـ12 الماضية، خسرت الجامعة نحو ألف أستاذ بين التقاعد والوفاة والسفر إلى الخارج، فيما لم يُعالج هذا النزف بتفرّغ للأساتذة المتعاقدين، رغم أن التفرّغ يفترض أن يكون إحدى الأدوات الأساسية للحفاظ على الكادر التعليمي واستقراره.



ويبقى السؤال بعد التأجيل الجديد: هل تكون العودة إلى التدقيق فرصة لإعادة ضبط الملف، وإعطاء الاختصاصات الأكثر حاجة إلى الجامعة الأولوية في الدفعات، ومعالجة الملاحظات القانونية والتوازنات التي تحيط به، أم أن «المهلة الجديدة» ستتحول إلى جولة إضافية من الانتظار في ملف طال أمده أكثر مما تحتمل الجامعة وأساتذتها؟