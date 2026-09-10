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لبنان

وزير الاتصالات يبرر التوجه بشأن آلية "تشريج" الخطوط المسبقة الدفع: "تسرّب في الايرادات"

Lebanon 24
10-09-2026 | 22:44
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وزير الاتصالات يبرر التوجه بشأن آلية تشريج الخطوط المسبقة الدفع: تسرّب في الايرادات
وزير الاتصالات يبرر التوجه بشأن آلية تشريج الخطوط المسبقة الدفع: تسرّب في الايرادات photos 0
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حاول وزير الاتصالات شارل الحاج توضيح الأسباب التي تقف خلف التوجّه المطروح بشأن آلية «تشريج» الخطوط الهاتفية الخلوية المسبقة الدفع، مؤكداً أن أي قرار نهائي لم يتخذ حتى الآن.

 وقال إن الوزارة لاحظت فروقات في الإيرادات، وإن التدقيق أظهر وجود «شبكة» تستخدم خدمة وُضعت أساساً لتسهيل حياة المواطنين بطريقة غير مخصّصة لها، ما يؤدي، إلى «تسرّب» جزء من الأموال التي يدفعها المشتركون، فلا يصل إلى شركتي الخلوي ولا إلى الخزينة.

 وفي هذا الاطار كتبت" الاخبار": هل أجرت الوزارة تدقيقاً وتبيّن لها بالفعل وجود «شبكة» تتسبّب بتسرّب الإيرادات؟ إذا ثبت ذلك، فما هي الإجراءات التي اتخذت بحق المختلسين؟ ومن هم هؤلاء؟ كيف يعملون؟ لماذا لم يلجأ الوزير إلى معالجة الخلل بدلاً من اتخاذ إجراء يطاول «جيبة» المستهلك؟

 في هذا السياق، يعترض الرئيس السابق لهيئة «أوجيرو» عماد كريدية، في اتصال مع «الأخبار»، على إطلاق توصيف «التسرّب» بهذه الطريقة. فالحديث عن أموال متسرّبة في قطاع مملوك للدولة يقتضي، برأيه، تحديد مكان التسرّب ومساره. وإذا كانت لدى الوزير معلومات تثبت وجوده، فعليه كشفها والتوجّه بها إلى النيابة العامة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بدلاً من الاكتفاء بالقول إن هناك أموالاً يدفعها المواطن ولا تصل إلى الدولة. وبحسب كريدية، فإن آلية توزيع بطاقات التشريج والأرصدة تجعل مسألة عدم وصول قيمتها إلى الشركتين بحاجة إلى شرح أكثر تفصيلاً. فالموزّعون أو الشركات الذين يحصلون على البطاقات والأرصدة من شركتي الخلوي يسدّدون قيمتها، وإذا لم يكن الدفع فورياً تكون العمليات مغطاة بكفالات مالية. وبالتالي، فإن الرصيد الذي يُطرح في السوق لا يُفترض أن يكون بلا مقابل أو بلا ضمان مالي.

 وهنا يصبح السؤال أكثر مباشرة: إذا كان الرصيد مدفوع الثمن أو مغطى بكفالة، فأين يحصل «التسرّب» الذي تتحدث عنه الوزارة؟ وإذا كانت الوزارة قد حددت فعلاً «شبكة» تقوم بهذه العمليات، فلماذا لم تكشف بعد آليتها وحجم الأموال التي تحققها؟ كذلك، لا تزال العلاقة بين هذا الخلل والتوجّه إلى الحدّ من الـCredit Transfer غير واضحة. فإذا كانت المشكلة في شبكة أو مجموعة من الوسطاء تستغلّ الخدمة، فلماذا يصبح أحد الخيارات المطروحة تغيير الطريقة التي يشتري بها المواطن رصيده؟

 ولماذا لا تُلاحق الشبكة نفسها وتُضبط العمليات التي تقوم بها، بدلاً من المساس بخدمة يستفيد منها مباشرة من لا يستطيع دفع ثمن بطاقة كاملة؟ وهل بلغ الاستسهال حدّ مدّ اليد مباشرة إلى جيبة المواطن كلما احتاجت الدولة إلى تحصيل مبلغ إضافي، فيما لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور نحو 312 دولاراً؟ فالـCredit Transfer يتيح للمشترك أن يشتري دولاراً أو دولارين أو بضعة أيام وفق قدرته وحاجته، وهو ما يجعل أثر أي تضييق عليه أكبر على محدودي الدخل. وكريدية يرى أن إجبار هؤلاء على الانتقال إلى بطاقات أو فئات أعلى سيحمّلهم كلفة كبيرة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تحقيق إيرادات إضافية للشركتين. فمن لا يملك ثمن البطاقة قد لا يشتريها أصلاً.

 ورغم كل التبريرات المتفرقة التي أطلقها الحاج، فإن الغموض الذي رافق التوجّه منذ لحظة تسرّب المعلومات عنه لم يُفسّر حتى الساعة، بل ازداد. فبدلاً من أن تبادر الوزارة إلى شرح ما تدرسه وأسبابه، انشغل المعنيون بداية بمن سرّب الخبر، فيما كان موظفون داخل الوزارة وجهات في شركتي «ألفا» و«تاتش» يجهلون أصلاً وجود هذا التوجّه. وهذا يطرح سؤالاً عن سبب التعامل بهذه السرّية مع إجراء يمسّ شريحة واسعة من المواطنين، وكأن المطلوب كان تمريره بعيداً من النقاش العام، قبل أن يفشل ذلك مع تسرّب الخبر والضجة التي أعقبته، فتُفرض التوضيحات ويبدأ التريث.

 والأهم أن ما تبيّن لاحقاً يناقض أيضاً الانطباع الذي حاول البعض تسويقه بأن شركتي الخلوي هما من تضغطان في اتجاه إلغاء هذه الآلية. فبحسب كريدية، لم تكن الشركتان على علم بالتوجّه مطلقاً قبل تسرّب الخبر، ما يعني أن البحث فيه انطلق من الوزارة نفسها، لا نتيجة ضغط من «ألفا» و«تاتش». بل إن الوزير نفسه يقول اليوم إن الوزارة هي التي أعطت توجيهاتها إلى الشركتين لمعالجة المسألة، وإنها تنتظر منهما اقتراحاً متكاملاً، ما يعيد المسؤولية عن فتح الملف إلى مكانها الطبيعي.

الاتصالات توضح

 واوضح مصدر في وزارة الاتصالات لـ"الديار" أن "لا قرار نهائيا حتى الآن في شأن إلغاء تشريج الأيام والدولارات"، مشيرا إلى أن "هناك اجتماعات تعقد لمناقشة الموضوع، وأن الشركات تقدم مقترحاتها إلى الوزير، على أن تتم دراسة هذه المقترحات واتخاذ القرار المناسب على ضوئها".

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وشدد المصدر على أن الوزير يركز على "مكافحة ممارسة غير قانونية، وحماية مصلحة المواطن وخزينة الدولة"، مؤكدا أن "المعطيات لم تتبلور بعد، وأن الوزارة تنتظر المقترحات التي ستقدمها الشركات قبل اتخاذ أي قرار".

وفي ما يتعلق بما أعلنه وزير الاتصالات عن وجود فروقات في الإيرادات، وطلبه إجراء تدقيق أظهر وجود شبكة تستخدم خدمة، مخصصة لتسهيل حياة المواطنين بطريقة غير مخصصة لها، أوضح المصدر أن "أي مخالفة للقانون تحال إلى القضاء، وفي حال ثبوتها قضائياً تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهة المخالفة".

ولفت إلى أن الوزارة "لا تملك معلومات نهائية حول هوية هذه الشبكة أو الجهة التي تتبع لها"، مؤكدا أن "الموضوع لا يزال قيد المتابعة".

وعن احتمال تأثير أي قرار بإلغاء تشريج الأيام والدولارات على المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع القدرة الشرائية، أكد المصدر أن الوزارة "تأخذ مصلحة المواطن في الاعتبار"، مشيرا إلى أن الوزير يشدد على "ضرورة مراعاة هذه المسألة، إلى جانب حماية إيرادات الدولة، عند دراسة أي خيار".

وختم المصدر بالتأكيد أن "أي قرار سيتخذ بعد استكمال دراسة المقترحات والمعطيات، وبما يراعي مصلحة المواطن ويحمي خزينة الدولة"، لافتا إلى أنه "لا يمكن حاليا تحديد شكل القرار أو تأثيره قبل انتهاء الدراسة".

وبانتظار مقترحات "ألفا" و"تاتش"، يبقى مصير تشريج الأيام والدولارات معلقا بين حماية الإيرادات وضبط المخالفات من جهة، وقدرة المواطن الشرائية من جهة أخرى. فالمواطن يريد مكافحة المخالفات وحماية المال العام، لكنه لا يريد أن يتحول إلى كلفة هذا الإصلاح.

 

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