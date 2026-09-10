بري: لست متفائلاً... التحرك بلا قيمة... واتفاق الإطار طار!

كتبت" الجمهورية": سئل رئيس مجلس النواب نبيه بري هل أنتم راضون عن أداء الحكومة؟ فأجاب: «تتشوف المحاسبة، ولكن هل ستحاسب في المجلس؟ رد الرئيس بري: «ستكون هناك محاسبة».
وعن سياسة الحكومة قال رئيس المجلس النيابي: «الدولة بدّها مصاري، ومش لازم تاخد مصاري من يللي عايز مصاري».
ورداً على سؤال عن الوضع العام في البلاد، وهل التطوّرات الأخيرة في النبطية
وسواها ستؤدي إلى احتلال إسرائيل
لمناطق جديدة، أجاب: «الوضع خطير، والحلول كلها بعيدة، "اتفاق الإطار"طار، وإذا أراد الإسرائيلي
أن يحتل، فإنه يستطيع ذلك».
وعن دور الجيش في هذه المرحلة التي تصعد فيها إسرائيل وتوسّع رقعة اعتداءاتها، قال الرئيس بري
: «إن الجيش هو العمود الأساس، بل الجسر الأساس للبناء اللبناني».
وعن العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية، أوضح بأنها «قائمة»، وتابع: «حتى لو اختلفنا، ويستطرد: «نحن مختلفان حول أمور عدة، لكن ذلك لا يمنع صداقتنا معاً».
اضاف: «لست متفائلاً، وأكبر دليل على عدم تفاؤلي هو ما يحصل من قتل وسقوط شهداء
ومن بينهم الأطفال، بالإضافة إلى أعمال الجرف والهدم. والتحرّك الذي يقومون به بلا قيمة، فلا حلول للأسف».