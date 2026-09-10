بري: لست متفائلاً... التحرك بلا قيمة... واتفاق الإطار طار!

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وعن سياسة الحكومة قال رئيس المجلس النيابي: «الدولة بدّها مصاري، ومش لازم تاخد مصاري من يللي عايز مصاري».ورداً على سؤال عن الوضع العام في البلاد، وهل التطوّرات الأخيرة في وسواها ستؤدي إلى احتلال لمناطق جديدة، أجاب: «الوضع خطير، والحلول كلها بعيدة، "اتفاق الإطار"طار، وإذا أراد أن يحتل، فإنه يستطيع ذلك».وعن دور الجيش في هذه المرحلة التي تصعد فيها إسرائيل وتوسّع رقعة اعتداءاتها، قال الرئيس : «إن الجيش هو العمود الأساس، بل الجسر الأساس للبناء اللبناني».وعن العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية، أوضح بأنها «قائمة»، وتابع: «حتى لو اختلفنا، ويستطرد: «نحن مختلفان حول أمور عدة، لكن ذلك لا يمنع صداقتنا معاً».اضاف: «لست متفائلاً، وأكبر دليل على عدم تفاؤلي هو ما يحصل من قتل وسقوط ومن بينهم الأطفال، بالإضافة إلى أعمال الجرف والهدم. والتحرّك الذي يقومون به بلا قيمة، فلا حلول للأسف».