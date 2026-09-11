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لبنان

مستوعبات النفايات أمام بلدية صيدا... الأزمة تتصاعد مع معمل سينيق (صورة)

Lebanon 24
11-09-2026 | 01:43
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مستوعبات النفايات أمام بلدية صيدا... الأزمة تتصاعد مع معمل سينيق (صورة)
مستوعبات النفايات أمام بلدية صيدا... الأزمة تتصاعد مع معمل سينيق (صورة) photos 0
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نقل مجهولون، فجر اليوم، عدداً من مستوعبات النفايات إلى أمام مبنى بلدية صيدا، احتجاجاً على انتشار النفايات وتكدسها في شوارع المدينة.

وتفاقمت الأزمة خلال اليومين الماضيين، بعد توقف معمل فرز النفايات في سينيق عن استقبالها، مطالباً بالحصول على مستحقاته المالية، قبل أن تُدخل البلدية النفايات إلى حرم المعمل بالقوة، بناءً على إشارة قضائية.

وفي هذا السياق، يعقد رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني ورئيس بلدية صيدا، المهندس مصطفى حجازي، اليوم مؤتمراً صحافياً عند مدخل المعمل، في حضور رؤساء بلديات الاتحاد وأعضاء مجلس بلدية صيدا، لعرض تطورات الأزمة.

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اتحاد بلديات صيدا الزهراني

معمل فرز النفايات

اتحاد بلديات صيدا

مصطفى حجازي

رئيس اتحاد

مجلس بلدية

الزهراني

حجازي

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