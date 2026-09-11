مستوعبات النفايات أمام بلدية صيدا... الأزمة تتصاعد مع معمل سينيق (صورة)

نقل مجهولون، فجر اليوم، عدداً من مستوعبات النفايات إلى أمام مبنى بلدية ، احتجاجاً على انتشار النفايات وتكدسها في شوارع المدينة.

وتفاقمت الأزمة خلال اليومين الماضيين، بعد توقف في سينيق عن استقبالها، مطالباً بالحصول على مستحقاته المالية، قبل أن تُدخل البلدية النفايات إلى حرم المعمل بالقوة، بناءً على إشارة قضائية.

وفي هذا السياق، يعقد رئيس ورئيس بلدية صيدا، المهندس ، اليوم مؤتمراً صحافياً عند مدخل المعمل، في حضور رؤساء بلديات الاتحاد وأعضاء صيدا، لعرض تطورات الأزمة.