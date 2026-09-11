إسرائيل لن تنسحب من "علي الطاهر".. وهذا ما تم كشفه عن العناصر الإيرانية داخل المرتفعات

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روى مصدر إسرائيلي لـ" عربية" تفاصيل جديدة بشأن العملية العسكرية في سلسلة مرتفعات جنوبي ، مؤكدا ان القوات لا تعتزم الانسحاب من المنطقة التي سيطرت عليها، وانها ستعيد ترتيب انتشارها مع مواصلة فرض السيطرة النارية على الموقع.وقال المصدر إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى وجود نحو 50 عنصرًا من داخل المنطقة عند بدء العملية، مدعيًا أن "الغالبية العظمى" قضوا خلال المواجهات، بينما لا يمكن تحديد عدد الذين تمكنوا من الفرار.وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت أيضًا عناصر حاولوا الوصول إلى المرتفعات خلال العملية، مشيرًا إلى إصابة أو مقتل 10 منهم على الأقل، إلى جانب استهداف قدرات مرتبطة بالإمداد والتموين.وعن مستقبل الوجود في المنطقة، قال المصدر: "سنقوم بإعادة تنظيم قواتنا، لكن هذا لا يعني أننا نغادر المنطقة"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي سيعمل على فرض ما وصفه بـ"السيطرة عن طريق النيران".وأكد أن القوات الإسرائيلية ستستهدف أي عناصر مسلحة تحاول الاقتراب من الموقع.ونفى المصدر الإسرائيلي التقارير التي تحدثت عن وجود عناصر إيرانية داخل مرتفعات علي الطاهر خلال العملية.وقال: "بحسب ما هو معروف ومحدد، لم يكن هناك إيرانيون"، مضيفًا أنه ربما كان هناك وجود إيراني في المنطقة "في الماضي البعيد"، لكنه أكد عدم رصد عناصر إيرانية خلال المواجهات الأخيرة.(سكاي نيوز)