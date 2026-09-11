تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجنوب أمام معادلة جديدة إذا وصلت إسرائيل إلى النبطية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-09-2026 | 06:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الجنوب أمام معادلة جديدة إذا وصلت إسرائيل إلى النبطية
الجنوب أمام معادلة جديدة إذا وصلت إسرائيل إلى النبطية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم تعد المعركة في الجنوب تُقاس فقط بما يجري على الحدود. فبعد التفجيرات الاسرائيلية على تلة علي الطاهر لبل امس ، بدأ سؤال أكثر خطورة يفرض نفسه: ماذا لو انتقل الضغط الإسرائيلي من المرتفعات إلى النبطية؟
Advertisement

إلاّ أن ذلك لا يعني، من وجهة نظر بعض المحللين السياسيين، أن قراراً إسرائيلياً اتُخذ للسيطرة على المدينة، لكن أهمية التطورات الأخيرة تكمن في أن "علي الطاهر" لم تكن مجرد تلة، لأن موقعها المرتفع يمنحها إشرافاً على طرق ومناطق في اتجاه النبطية وإقليم التفاح وجبل الريحان، فيما أعلنت إسرائيل أنها حققت فيها "سيطرة عملياتية".

وكما هو معروف فإن النبطية ليست بلدة جنوبية عادية. إنها المركز الإداري والاقتصادي والخدماتي الأبرز في محيط واسع من الجنوب، وبالتالي فإن إخراجها من المعادلة، ولو جزئياً، سيعني انتقال الضغط العسكري إلى قلب الجنوب وليس إلى أطرافه.

والأخطر أن سقوط مدينة لا يحتاج بالضرورة إلى احتلالها. يمكن أن تسقط وظيفياً إذا قُطعت طرقها، واستُنزفت بنيتها التحتية، ونزح سكانها، وأصبحت الحركة إليها ومنها محفوفة بالخطر. عندها يسأل السائلون: هل ما زال "الخط الأصفر" خطاً عسكرياً، أم بدأ يتحول إلى واقع جغرافي جديد؟

أمّا سياسياً، فإن النبطية هي أكثر من موقع عسكري لأنها تقع في قلب البيئة الجنوبية التي شكّلت تاريخياً إحدى أهم ركائز الثنائي الشيعي و"حزب الله". ولذلك فإن انتقال المعركة إليها سيشكّل ضربة رمزية وسياسية، فضلاً عن انعكاساته الميدانية.

ومن هنا، فإن معركة علي الطاهر قد تكون مجرد اختبار أول. أما النبطية، إذا دخلت دائرة الاستهداف المباشر أو السيطرة النارية، فستكون اختباراً مختلفاً تمامًا.فهل تستطيع الدولة اللبنانية منع الوقائع العسكرية من التحول إلى حدود سياسية جديدة؟

فالمشكلة عندها لن تكون في خسارة تلة أو قرية، بل في أن يبدأ رسم خريطة الجنوب بالنار، قبل أن يجلس اللبنانيون والإسرائيليون إلى طاولة المفاوضات المتوقعة الاسبوع المقبل حسب الاعلان الاسرائيلي او بعد مؤتمر دعم الجيش في باريس، علما ان السلطات اللبنانية لم تتبلغ حتى مساء امس اي موعد للمفاوضات من الجانب الاميركي .
 
مواضيع ذات صلة
قائد وحدة المسيرات الأوكرانية: ضربات القرم قد ترتفع 7 أضعاف إذا وصلت الأموال الغربية بوتيرة أسرع
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 16:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية اليمنية: متمسّكون بالحلّ السلمي لكن مستعدّون للتصعيد إذا واصل الحوثيون توسيع عملياتهم العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 16:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هل وصلت اسرائيل الى "علي الطاهر"؟
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 16:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة في لبنان.. "معاريف" تكشفها
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 16:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الدولة اللبنانية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الاميركي

الريحان

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:07 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:03 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:59 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:32 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:34 | 2026-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:03 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2026-09-11
Lebanon24
09:11 | 2026-09-11
Lebanon24
09:07 | 2026-09-11
Lebanon24
09:03 | 2026-09-11
Lebanon24
08:59 | 2026-09-11
Lebanon24
08:48 | 2026-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24