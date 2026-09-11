مذكّرة تفاهم بين قوى الأمن وجامعة LAU

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جرى قبل ظهر يوم 9-9-2026، في قاعة الشرف في ثكنة المقر العام، توقيع مذكرة تفاهم بين المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي والجامعة الأميركية (LAU)، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، ولا سيّما في مجالات التغذية والصحّة وسلامة الغذاء في سجن رومية المركزي، وتبادل الخبرات والمعارف، وتنظيم برامج وورش عمل تدريبيّة متخصّصة في هذا المجال، بما يُسهم في تطوير القدرات وتعزيز جودة الخدمات.وجرى التوقيع بحضور لقوى الأمن الداخلي، اللواء رائد ، ووفد من الأميركية ضمّ عميد كلية العلوم والفنون الدكتور حيدر هرمناني، ممثّلًا رئيس الجامعة الدكتور شوقي عبد الله، وعددًا من أعضاء الكادر الأكاديمي والإداري، إلى جانب رئيس وحدة ، العميد الطبيب ألفرد حنا، وقائد معهد ، العميد أحمد عبلا، وعدد من كبار ضبّاط قوى الأمن الداخلي.وتأتي المذكرة في إطار مشروع “التغذية بكرامة”، الذي يركّز على أهميّة تأمين غذاء سليم وآمن، باعتباره جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان وكرامته، ولا سيّما للأشخاص الموجودين في أماكن الاحتجاز، كما يشمل التعاون دعم الرعاية الغذائيّة والصحيّة في سجن رومية ومركز الوروار لتأهيل الأحداث.وفي هذا السياق، أكّد اللواء رائد عبد الله أنّ المشروع يحمل أهميّة خاصّة بالنسبة إلى المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، لارتباطه المباشر بصحّة الإنسان وكرامته، مشدّدًا على أنّ وجود الإنسان داخل السجن لا ينزع عنه إنسانيّته أو يجرّده من كرامته، وأنّ دور المؤسّسة الأمنيّة لا يقتصر على حفظ النظام، بل يشمل أيضًا حماية الإنسان واحترام حقوقه، ولا سيّما الأشخاص الموجودين في عهدتها.كما أشار إلى أنّ التعاون مع المؤسّسات الجامعيّة والأكاديميّة يساهم في تطوير القدرات وتحويل الخبرات العلميّة إلى ممارسات عمليّة، معربًا عن تقديره لكلّ من ساهم في إطلاق هذه المبادرة.ويترافق هذا التعاون مع مشروع مقدّم من نادي “روتاري RC Metn Gate” لإعادة تأهيل المطبخ المركزي في سجن رومية، بما يعزز المعايير الدوليّة في تأمين هذه الخدمة، ويتيح الاستفادة منه لتأمين الوجبات لنزلاء السجن، وكذلك للعناصر والضبّاط الذين يؤدّون مهامهم داخله.، أكّد الدكتور حيدر هرمناني أنّ توقيع مذكرة التفاهم ينسجم مع رسالة الجامعة اللبنانية الأميركية في توظيف المعرفة العلميّة والعمليّة في خدمة الإنسانيّة، لافتًا إلى أنّ التغذية السليمة وسلامة الغذاء تشكّلان عنصرًا أساسيًا في صحّة الأفراد وحياتهم اليوميّة، وتكتسبان أهميّة خاصّة في سجن رومية ومركز الوروار لتأهيل الأحداث.وأوضح أنّ كلية الآداب والعلوم، من خلال قسم التغذية وعلوم الغذاء، ستضع خبراتها في خدمة هذا التعاون، عبر تقديم برامج وورش عمل في التغذية وسلامة الغذاء للعاملين في المركزين، والعمل على إعداد خطة مستدامة لتدريب المدرّبين، بما يضمن استمراريّة المعرفة داخل قوى الأمن الداخلي وانتقالها إلى الأجيال المقبلة من العناصر.وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أهميّة مواصلة التنسيق والتعاون، ووضع بنود مذكرة التفاهم موضع التنفيذ، بما يعزّز الشراكة بين المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي والجامعة اللبنانية الأميركية، ويدعم الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات وتعزيز احترام حقوق الإنسان.