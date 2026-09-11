تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مذكّرة تفاهم بين قوى الأمن وجامعة LAU

Lebanon 24
11-09-2026 | 05:10
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مذكّرة تفاهم بين قوى الأمن وجامعة LAU
مذكّرة تفاهم بين قوى الأمن وجامعة LAU photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
جرى قبل ظهر يوم 9-9-2026، في قاعة الشرف في ثكنة المقر العام، توقيع مذكرة تفاهم بين المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي والجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، ولا سيّما في مجالات التغذية والصحّة وسلامة الغذاء في سجن رومية المركزي، وتبادل الخبرات والمعارف، وتنظيم برامج وورش عمل تدريبيّة متخصّصة في هذا المجال، بما يُسهم في تطوير القدرات وتعزيز جودة الخدمات.
Advertisement

وجرى التوقيع بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء رائد عبد الله، ووفد من الجامعة اللبنانية الأميركية ضمّ عميد كلية العلوم والفنون الدكتور حيدر هرمناني، ممثّلًا رئيس الجامعة الدكتور شوقي عبد الله، وعددًا من أعضاء الكادر الأكاديمي والإداري، إلى جانب رئيس وحدة هيئة الأركان، العميد الطبيب ألفرد حنا، وقائد معهد قوى الأمن الداخلي، العميد أحمد عبلا، وعدد من كبار ضبّاط قوى الأمن الداخلي.

وتأتي المذكرة في إطار مشروع “التغذية بكرامة”، الذي يركّز على أهميّة تأمين غذاء سليم وآمن، باعتباره جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان وكرامته، ولا سيّما للأشخاص الموجودين في أماكن الاحتجاز، كما يشمل التعاون دعم الرعاية الغذائيّة والصحيّة في سجن رومية ومركز الوروار لتأهيل الأحداث.

وفي هذا السياق، أكّد اللواء رائد عبد الله أنّ المشروع يحمل أهميّة خاصّة بالنسبة إلى المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، لارتباطه المباشر بصحّة الإنسان وكرامته، مشدّدًا على أنّ وجود الإنسان داخل السجن لا ينزع عنه إنسانيّته أو يجرّده من كرامته، وأنّ دور المؤسّسة الأمنيّة لا يقتصر على حفظ النظام، بل يشمل أيضًا حماية الإنسان واحترام حقوقه، ولا سيّما الأشخاص الموجودين في عهدتها.

كما أشار إلى أنّ التعاون مع المؤسّسات الجامعيّة والأكاديميّة يساهم في تطوير القدرات وتحويل الخبرات العلميّة إلى ممارسات عمليّة، معربًا عن تقديره لكلّ من ساهم في إطلاق هذه المبادرة.

ويترافق هذا التعاون مع مشروع مقدّم من نادي “روتاري  RC Metn Gate” لإعادة تأهيل المطبخ المركزي في سجن رومية، بما يعزز المعايير الدوليّة في تأمين هذه الخدمة، ويتيح الاستفادة منه لتأمين الوجبات لنزلاء السجن، وكذلك للعناصر والضبّاط الذين يؤدّون مهامهم داخله.

من جهته، أكّد الدكتور حيدر هرمناني أنّ توقيع مذكرة التفاهم ينسجم مع رسالة الجامعة اللبنانية الأميركية في توظيف المعرفة العلميّة والعمليّة في خدمة القضايا الإنسانيّة، لافتًا إلى أنّ التغذية السليمة وسلامة الغذاء تشكّلان عنصرًا أساسيًا في صحّة الأفراد وحياتهم اليوميّة، وتكتسبان أهميّة خاصّة في سجن رومية ومركز الوروار لتأهيل الأحداث.

وأوضح أنّ كلية الآداب والعلوم، من خلال قسم التغذية وعلوم الغذاء، ستضع خبراتها في خدمة هذا التعاون، عبر تقديم برامج وورش عمل في التغذية وسلامة الغذاء للعاملين في المركزين، والعمل على إعداد خطة مستدامة لتدريب المدرّبين، بما يضمن استمراريّة المعرفة داخل قوى الأمن الداخلي وانتقالها إلى الأجيال المقبلة من العناصر.

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أهميّة مواصلة التنسيق والتعاون، ووضع بنود مذكرة التفاهم موضع التنفيذ، بما يعزّز الشراكة بين المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي والجامعة اللبنانية الأميركية، ويدعم الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات وتعزيز احترام حقوق الإنسان.
مواضيع ذات صلة
مُذكِّرة تفاهم استراتيجيَّة بين "مُلْتَقَى التَّأْثِيرِ المَدَنِيِّ" و"الجامعةِ اللُّبنانيَّةِ الثَّقافيَّةِ في العالم"
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 16:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكّرتا تفاهم بين جامعة الروح القدس-الكسليك ومؤسّستي سمير قصير ومهارات
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 16:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا الداخلية والدفاع وقّعا مذكرة تفاهم مع بريطانيا لدعم الأمن في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 16:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية: لم تعد هناك مذكرة تفاهم مع عودة العقوبات والحصار
lebanon 24
Lebanon24
11/09/2026 16:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

المدير العام

هيئة الأركان

اللبنانية

عبد الله

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:07 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:03 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:59 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:32 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:34 | 2026-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:03 | 2026-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2026-09-11
Lebanon24
09:11 | 2026-09-11
Lebanon24
09:07 | 2026-09-11
Lebanon24
09:03 | 2026-09-11
Lebanon24
08:59 | 2026-09-11
Lebanon24
08:48 | 2026-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24