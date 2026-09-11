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لبنان

الرئيس عون: إعادة تعزيز دور مرفأ بيروت تشكّل جزءاً أساسياً من استعادة لبنان لموقعه الاقتصادي واللوجستي

Lebanon 24
11-09-2026 | 07:01
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الرئيس عون: إعادة تعزيز دور مرفأ بيروت تشكّل جزءاً أساسياً من استعادة لبنان لموقعه الاقتصادي واللوجستي
الرئيس عون: إعادة تعزيز دور مرفأ بيروت تشكّل جزءاً أساسياً من استعادة لبنان لموقعه الاقتصادي واللوجستي photos 0
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تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم من سفير ارمينيا في لبنانSarmen Baghdasaryan  رسالتين الاولى من الرئيس الارميني فاهاجن خاتشاتوريان  Vahagan Khatchaturyan والثانية من رئيس الحكومة Nikol Pashinyan  وتضمنت الاولى دعوة رسمية من الرئيس الارميني للرئيس عون لزيارة يريفان تعزيزاً للعلاقات بين لبنان وارمينيا " التي تستند الى صداقة عريقة تمتد لقرون قائمة على الاحترام المتبادل والثقة وعلى مدى فترات مختلفة من التاريخ اجتاز فيه شعبانا العديد من المحن ووقف كل منهما الى جانب الآخر في الاوقات الصعبة والحاسمة".
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واضاف الرئيس الارميني في رسالته:" نرحب بجهود السلطات الرامية الى ارساء الاستقرار والامن في لبنان، ونؤكد مجدداً دعمنا لسيادته ووحدة اراضيه، وارمينيا تولي اهمية كبيرة لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف بشكل مستمر، وتعبّر عن استعدادها للمساهمة في جهود المجتمع الدولي لإرساء سلام دائم في لبنان".
وتمنى الرئيس الارميني للرئيس عون دوام التوفيق والنجاح وللشعب اللبناني الصديق السلام والازدهار ".
اما رسالة رئيس الحكومة الارمنية فقد تضمنت دعوة للرئيس عون لحضور افتتاح الدورة العاشرة للألعاب الفرانكوفونية التي ستعقد في يريفان من  23تموز الى الاول من آب 2027 بمشاركة الدول الاعضاء في المنظمة الفرانكوفونية، متمنياً ان يلبي الرئيس عون الدعوة " لأن حضوركم سيضفي بعداً رمزياً قويا ويسهم في اضفاء كامل ابعادها السياسية والانسانية والدولية على هذه الالعاب لما يعكس تمسككم بالمبادئ التي تجسدها".
وجاء في الرسالة:"إن استضافة أرمينيا للألعاب الفرنكوفونية للمرة الأولى تؤكد مجدداً حرصها على المساهمة الفعالة في تعزيز الفضاء الفرانكوفوني وإعلاء قيمها التأسيسية من خلال هذا الموعد الدولي البارز، ولا سيما احترام التنوع الثقافي، والحوار بين الشعوب، والتضامن والتعاون.
يحمل تنظيم هذه الدورة في يريفان أهمية خاصة بالنسبة لأرمينيا؛ إذ سيمثل لحظة توحيد للمجتمع الأرمني، وسيمنح الفرانكوفونية حضوراً أوسع في منطقة يتنامى فيها وجودها وتأثيرها باستمرار. كما سيساهم هذا الحدث في تعزيز ترسيخ الفرانكوفونية في أوروبا الوسطى والشرقية.
وتجسد الألعاب الفرانكوفونية رؤية مشتركة للمستقبل يشغل فيها الشباب موقعاً محورياً، من خلال التعبير الفني، والالتزام الرياضي، والانفتاح على الآخرين. وهي تعبر بصدق عن قدرة الفرانكوفونية على الجمع حول مشاريع ذات مغزى تتجاوز الحدود والفرق. وبهذا الروح، يسعدنا أن نتمكن من الاعتماد على مشاركة شبابكم من الرياضيين والفنانين الذين سيكرّمون، بتميز مواهبهم، هذا الاحتفال الكبير بالتنوع الذي يجمعنا داخل العائلة الفرانكوفونية."
الوزير رسامني 
من جهة ثانية، استقبل رئيس الجمهورية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM السيد رودولف سعادة ورئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت مروان النفّي، والمدير الإقليمي للمجموعة السيد جو دقاق.
وجاءت الزيارة في أعقاب الاحتفال الذي أُقيم أمس في مرفأ بيروت لمناسبة إطلاق مشروع توسعة محطة الحاويات، حيث أطلع الوفد رئيس الجمهورية على تفاصيل المشروع الهادف إلى رفع القدرة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى ثلاثة ملايين حاوية نمطية سنوياً، وما يمثله ذلك من خطوة أساسية في تطوير قدرات المرفأ وتعزيز دوره كمركز محوري للتجارة والنقل البحري في المنطقة. 
كما قدّم الوفد إلى الرئيس عون مجسّماً من الحجر الأساس الذي وُضع أمس إيذاناً بانطلاق أعمال التوسعة.
وشكر الرئيس عون السيد سعادة على الدور الذي تلعبه مجموعة CMA CGM لتعزيز دور مرفأ بيروت، كما نوه بالجهود التي بذلها الوزير رسامني والسيد النفي لتطوير المرفأ. 
كما نوه الرئيس عون بأهمية الاستثمارات الهادفة إلى تطوير مرفأ بيروت وتحديث بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية، مؤكداً أن إعادة تعزيز دور المرفأ تشكّل جزءاً أساسياً من استعادة لبنان لموقعه الاقتصادي واللوجستي في المنطقة، ومن جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص جديدة للاقتصاد اللبناني.
وأشار إلى أن تطوير المرفأ لا يقتصر أثره على قطاع النقل البحري، بل ينعكس على مجمل الاقتصاد اللبناني، من خلال تسهيل حركة التجارة والاستيراد والتصدير، وتعزيز تنافسية لبنان، وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة. واعتبر أن استثمارات من هذا النوع تشكّل مؤشراً مهماً إلى الثقة بقدرة لبنان على النهوض واستعادة دوره الاقتصادي في المنطقة.
 
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حاكم مصرف لبنان
والتقى الرئيس عون حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي اطلعه على آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع المصرفي والاستقرار النقدي والمالي. وتناول البحث الإصلاح الجاري للقطاع المصرفي وإطاره الرقابي، وزيارة بعثة صندوق النقد الدولي المرتقبة إلى لبنان، فضلاً عن موقع لبنان وما يحرزه من تقدم في الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة المالية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما تناول اللقاء الإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان لتعزيز الثقة بالقطاع المالي وترسيخ الاستقرار.
 
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محافظ بعلبك
واطلع الرئيس عون من محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر على الأوضاع في المحافظة وحاجاتها الانمائية والإدارية.
 
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مدير عام امن الدولة
وعرض رئيس الجمهوريّة مع المدير العام لأمن الدّولة اللّواء إدغار لاوندس، الأوضاع الأمنيّة في البلاد، والإجراءات الّتي اتخذها الجهاز لتفعيل حضوره في الجنوب عمومًا وفي منطقة النبطية خصوصًا، تنفيذًا لمداولات الاجتماع الأمني الّذي رأسه رئيس الجمهوريّة يوم الأربعاء الماضي.
وتناول البحث أيضًا عمل أمن الدولة في مكافحة الفساد وضبط العمل في الإدارات والمؤسّسات الرّسميّة.
 
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مدير الدفاع المدني
كما التقى الرئيس عون المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش، واطّلع منه على عمل الدفاع المدني في الجنوب، لا سيّما في القرى والبلدات المستهدفة للاعتداءات الإسرائيليّة، وفي المناطق اللّبنانيّة كافّة، والّذي يشمل مكافحة الحرائق والإغاثة. كما تمّ التداول في حاجات الدّفاع المدني.
 
 
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