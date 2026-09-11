تصريح لافت.. هل رفض "الثنائيّ" مدّ يدّه للسفير الأميركيّ؟

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كان لافتاً إعلان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، خلال خطبة اليوم الجمعة، أنّ "لا حاجة لأنّ يقوم السفير الأميركيّ لدى ميشال عيسى بدور حصان طروادة في البلاد"، وذلك بعد أيّام قليلة من الزيارة التي قام بها عيسى إلى المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى، وإعلانه أنّ "الولايات المتّحدة يهمّها مصلحة الطائفة الشيعيّة".فوفق مراقبين، يُفهم من كلام قبلان أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" ليس في وارد الإلتقاء مع ، أو يسعى إلى فرض شروطه عليها، لأنّه يعتبر أنّ الأخيرة باتت في موقفٍ "ضعيف"، بسبب الضربات الإيرانيّة على قواعدها في المنطقة، بحسب كلام قبلان، وتسعى إلى الحوار مع ، لإعادة فتح مضيقيّ هرمز وباب المندب.كذلك، انتقد قبلان السلطة اللبنانيّة، وقال عنها إنّها "بدل عن ضائع"، في إشارة إلى إعلان عيسى أنّ أميركا تسعى إلى الحوار مع " " عبر الدولة.