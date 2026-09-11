جعجع تسلم من نديم الجميل دعوة للمشاركة في مهرجان 13 أيلول

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التقى في معراب، عضو كتلة حزب الكتائب النائب نديم الجميّل، في حضور عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب غسان حاصباني.وفي المناسبة، قدّم الجميل إلى جعجع دعوة رسمية للمشاركة في المهرجان الذي سيُقام في 13 أيلول الحالي عشية ذكرى استشهاد مؤسّس " " الرئيس بشير الجميّل.كما شكل اللقاء مناسبة للتطرّق إلى المستجدات السياسية، ولا سيّما التطورات الميدانية في الجنوب، إضافة إلى التطورات الإقليمية وانعكاساتها.وعقب الإجتماع الذي استمر ساعة من الوقت، وصف الجميّل الزيارة ب"الممتازة" وقال: " قدّمنا التهاني لل"حكيم" على الكلمة التي ألقاها في ذكرى اللبنانية، وفي الوقت نفسه دعوته وحزب القوات اللبنانيّة للمشاركة في المهرجان الذي تنظّمه مؤسسة بشير الجميّل في ساحة ساسين يوم الأحد المقبل".وأمل "أن يشكّل هذا اللقاء مناسبة تجمع اللبنانيين حول خطّ بشير الجميّل ومشروعه"، معتبرا "أن هذا المشروع "أثبت اليوم صوابيته وانتصاره، وهو الخط الذي نمثّله اليوم، كحزب كتائب وكقوات لبنانية، ونسعى إلى تحقيقه وترسيخه في هذه الدولة الجديدة".تابعوا الوكالة عبر أثير إذاعة على