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لبنان

جعجع تسلم من نديم الجميل دعوة للمشاركة في مهرجان 13 أيلول

Lebanon 24
11-09-2026 | 07:55
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جعجع تسلم من نديم الجميل دعوة للمشاركة في مهرجان 13 أيلول
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التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، عضو كتلة حزب الكتائب اللبنانية النائب نديم الجميّل، في حضور عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب غسان حاصباني.
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وفي المناسبة، قدّم الجميل إلى جعجع دعوة رسمية للمشاركة في المهرجان الذي سيُقام في 13 أيلول الحالي عشية ذكرى استشهاد مؤسّس "القوات اللبنانية" الرئيس بشير الجميّل.

كما شكل اللقاء مناسبة للتطرّق إلى المستجدات السياسية، ولا سيّما التطورات الميدانية في الجنوب، إضافة إلى التطورات الإقليمية وانعكاساتها. 

وعقب الإجتماع الذي استمر ساعة من الوقت، وصف الجميّل الزيارة ب"الممتازة" وقال: " قدّمنا التهاني لل"حكيم" على الكلمة التي ألقاها في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، وفي الوقت نفسه دعوته وحزب القوات اللبنانيّة للمشاركة في المهرجان الذي تنظّمه مؤسسة بشير الجميّل في ساحة ساسين يوم الأحد المقبل".

وأمل "أن يشكّل هذا اللقاء مناسبة تجمع اللبنانيين حول خطّ بشير الجميّل ومشروعه"، معتبرا "أن هذا المشروع "أثبت اليوم صوابيته وانتصاره، وهو الخط الذي نمثّله اليوم، كحزب كتائب وكقوات لبنانية، ونسعى إلى تحقيقه وترسيخه في هذه الدولة الجديدة".

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