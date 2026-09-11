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لبنان

سلام: الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت كفررمان يجري جمعها وتوثيقها من قبل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

Lebanon 24
11-09-2026 | 08:24
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سلام: الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت كفررمان يجري جمعها وتوثيقها من قبل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
سلام: الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت كفررمان يجري جمعها وتوثيقها من قبل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني photos 0
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وفداً من بلدية كفررمان، ضمّ رئيس البلدية عبدالله فرحات وعدداً من أعضاء المجلس البلدي، بحضور السيد صائب الزين، وعرض الوفد أمامه سلسلة من المطالب المتعلقة بملف العودة والتعافي.
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وأوضح الرئيس سلام خلال اللقاء أن مجلس الإنماء والإعمار سيباشر قريباً تنفيذ مشاريعه في المنطقة، بعدما اكتملت الإجراءات التحضيرية اللازمة، مشيراً إلى أنه يتابع أيضاً المشاريع المتعلقة بالبلدة مع مجلس الجنوب.

وطلب الرئيس سلام من البلدية إعداد لائحة بالأولويات والاحتياجات الأكثر إلحاحاً في البلدة، وإجراء مسح للعائلات التي تحتاج إلى مساعدة في تأمين الإيواء أو البيوت الجاهزة، على أن تُعطى الأولوية للعائلات الأكثر حاجة والتي لا تتوافر أمامها بدائل للسكن، في ضوء محدودية الموارد والإمكانات المتاحة.

وأكد الرئيس سلام أن الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت كفررمان وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، بينهم أطفال، يجري جمعها وتوثيقها من قبل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري.

وطالب الوفد بتعزيز انتشار الجيش، ولا سيما على الطرقات المؤدية إلى الخردلي ودوحة كفررمان، وكذلك بتعزيز حضور القوى الأمنية داخل البلدة، ولا سيما قوى الأمن الداخلي. وأكد الرئيس سلام أن العمل مستمر لتعزيز حضور الجيش والقوى الأمنية، بما يسهم في طمأنة الأهالي وتثبيت الاستقرار.
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مجلس الإنماء والإعمار

رئيس مجلس الوزراء

قوى الأمن الداخلي

المجلس البلدي

مجلس الوزراء

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