مرقص استقبل سفير سريلانكا ووفداً من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

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إستقبل المحامي د.بول في مكتبه في الوزارة سفير سريلانكا أنورا ويتاناغي وبحث معه في العلاقات الثنائية، وسبل التعاون بين البلدين.وأوضح السفير ويتاناغي أن "اللقاء تمحور حول التعاون الإعلامي بين البلدين، إضافة الى إمكان ترتيب زيارة لوزير الإعلام وعدد من الوزراء اللبنانيين لسريلانكا للتعرف عليها وعلى شعبها.ونقل عن الوزير مرقص "تنويهه بالجالية السريلانكية في وانخراطها في الاقتصاد اللبناني".كذلك استقبل الوزير مرقص وفد ، ضم القاضية الدكتورة تيريز والدكتور ، يرافقهما ممثل UNDP عمر كبول.ودعا الوفد وزير الاعلام للمشاركة في " لحق الوصول الى المعلومات"، الذي ينسجم مع اتفاقية مكافحة الفساد في القطاع العام، والمقرر في 28 أيلول المقبل.كما بحث الوفد مع الوزير مرقص في إطلاق شريط وثائقي مصور، بالتعاون مع ونقابة الفنانين، يتعلق بقانون حق الوصول الى المعلومات.