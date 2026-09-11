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لبنان

مرقص استقبل سفير سريلانكا ووفداً من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

Lebanon 24
11-09-2026 | 08:48
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مرقص استقبل سفير سريلانكا ووفداً من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
مرقص استقبل سفير سريلانكا ووفداً من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد photos 0
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إستقبل وزير الإعلام المحامي د.بول مرقص في مكتبه في الوزارة سفير سريلانكا أنورا ويتاناغي وبحث معه في العلاقات الثنائية، وسبل التعاون بين البلدين. 
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وأوضح السفير ويتاناغي أن "اللقاء تمحور حول التعاون الإعلامي بين البلدين، إضافة الى إمكان ترتيب زيارة لوزير الإعلام وعدد من الوزراء اللبنانيين لسريلانكا للتعرف عليها وعلى شعبها.

ونقل عن الوزير مرقص "تنويهه بالجالية السريلانكية في لبنان وانخراطها في الاقتصاد اللبناني".

كذلك استقبل الوزير مرقص وفد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ضم القاضية الدكتورة تيريز علاوي والدكتور جو معلوف ، يرافقهما ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP عمر كبول.

ودعا الوفد وزير الاعلام للمشاركة في "اليوم العالمي لحق الوصول الى المعلومات"، الذي ينسجم مع اتفاقية مكافحة الفساد في القطاع العام، والمقرر في 28 أيلول المقبل. 

كما بحث الوفد مع الوزير مرقص في  إطلاق شريط وثائقي مصور، بالتعاون مع وزارة الإعلام ونقابة الفنانين، يتعلق بقانون حق الوصول الى المعلومات.
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