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لبنان

الأباتي بولس نعمان في ذمة الله

Lebanon 24
11-09-2026 | 11:40
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رحل الأباتي بولس نعمان، الرئيس العام السابق للرهبانية اللبنانية المارونية، عن عمر ناهز 94 عاماً، تاركاً وراءه مسيرة طويلة في البحث والتأريخ والعمل الديني والتربوي.

وُلد نعمان في بلدة شرتون عام 1932، وتخصص في التاريخ، فنال درجة الدكتوراه من الجامعة الغريغورية في روما عام 1966. وبعد عودته إلى لبنان، انخرط في مجال التعليم وتولى إدارة عدد من مدارس الرهبانية، قبل أن ينتقل إلى مواقع قيادية وأكاديمية في جامعة الروح القدس - الكسليك.

وتميّز الراحل بإسهاماته في توثيق تاريخ الموارنة ولبنان، من خلال مؤلفات ومذكرات تناولت محطات بارزة من التاريخ اللبناني، وكان من أشهر كتبه "لبنان الموارنة إلى أين؟".

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