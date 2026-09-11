الأباتي بولس نعمان في ذمة الله

رحل الأباتي بولس نعمان، الرئيس العام السابق للرهبانية ، عن عمر ناهز 94 عاماً، تاركاً وراءه مسيرة طويلة في البحث والتأريخ والعمل الديني والتربوي.

وُلد نعمان في بلدة شرتون عام 1932، وتخصص في التاريخ، فنال درجة الدكتوراه من الجامعة الغريغورية في عام 1966. وبعد عودته إلى ، انخرط في مجال التعليم وتولى إدارة عدد من مدارس الرهبانية، قبل أن ينتقل إلى مواقع قيادية وأكاديمية في جامعة الروح - الكسليك.

وتميّز الراحل بإسهاماته في توثيق تاريخ ولبنان، من خلال مؤلفات ومذكرات تناولت محطات بارزة من التاريخ اللبناني، وكان من أشهر كتبه "لبنان الموارنة ؟".

