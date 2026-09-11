مجلس الوزراء استكمل بحث الموازنة.. وهذا ما تقرر بشأن الضرائب وتشريج خطوط الخلوي

استكمل ، اليوم، البحث في مشروع ، خلال جلسة إضافية عقدها برئاسة الدكتور ، وحضور الوزراء، في ظل غياب .

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وبعد انتهاء الجلسة قرابة الساعة السابعة، أوضح أن مجلس الوزراء الدكتور استهل الجلسة بإحاطة المجلس بآخر مستجدات المباحثات الجارية مع موفدي قدامى القوات المسلحة والقطاع العام، والمقترحات التي لا تزال قيد التداول معهم، في ضوء الرؤية المشتركة التي يجري التوصل إليها في قراءة أرقام الموازنة والبحث عن الحلول المناسبة.

كما كشف مرقض ان وزير الاتصالات المهندس ، خلافاً لما يتم تداوله، لم يصدر أي قرار بتغيير الوضع الراهن في ما يتعلق بعمليات تشريج خطوط الخلوي.

وعكف المجلس بعد ذلك على دراسة بنود الموازنة التي كان قد بدأ بحثها في الجلسات السابقة، وانتقل إلى ما يُسمّى تكييف الرسوم والضرائب وملاءمتها مع سعر الصرف، أي إنه لا يجري استحداث رسوم أو ضرائب جديدة، وإنما تكييف هذه الرسوم بما يتواءم مع سعر الصرف.

كما ناقش المجلس أرقام الوزارات، أي مبالغ الاعتمادات المرصودة لكل وزارة، على أن يستكمل البحث في الأيام المقبلة، تمهيداً لإنهاء وإقرار مشروع العامة.