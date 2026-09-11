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لبنان

إليكم موعد صلاة الجناز ومواعيد التعازي للأباتي بولس نعمان

Lebanon 24
11-09-2026 | 14:55
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إليكم موعد صلاة الجناز ومواعيد التعازي للأباتي بولس نعمان
إليكم موعد صلاة الجناز ومواعيد التعازي للأباتي بولس نعمان photos 0
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رقد على رجاء القيامة والحياة الأبديّة
قدس الأباتي بولس نعمان
1931 - 2026
 الأب العام الأسبق للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة (1980 - 1986)

قدس الأب العام هادي محفوظ
 الرئيس العامّ للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة، 
ومجمع الرّئاسة العامّة،
ورئيس وجمهور دير الروح القدس - الكسليك،
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والعائلة التي تحدّر منها،
ينعونه إليكم.

يترأس صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال
 مار بشارة بطرس الراعي الكليّ الطوبى

صلاة الجناز، يوم الثلاثاء 15 أيلول 2026، 
 عند الساعة الرابعة بعد الظهر،
 في دير مار انطونيوس – غزير، مقرّ الرئاسة العامّة،
 حيث يُسجّى الجثمان في كنيسة الدير،
 بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحيث تُقبل التعازي حتّى صلاة الجنّاز.

كما تُقبل التعازي يوم الأحد 13 الجاري 
في دير وجامعة الروح القدس - الكسليك،
 من الساعة الثانية بعد الظهر الى الساعة السابعة مساءً،

ويوم الإثنين 14 الجاري في دير مار انطونيوس – غزير،
 من الساعة الثانية بعد الظهر الى الساعة السابعة مساءً.

 رحمه الله، وأنعم على الرهبانيّة برهبان قدّيسين.








 
 
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مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

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