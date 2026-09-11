إليكم موعد صلاة الجناز ومواعيد التعازي للأباتي بولس نعمان

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رقد على رجاء القيامة والحياة الأبديّةقدس الأباتي بولس نعمان1931 - 2026الأب العام الأسبق للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة (1980 - 1986)قدس الأب العام هادي محفوظالرئيس العامّ للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة،ومجمع الرّئاسة العامّة،ورئيس وجمهور دير الروح - الكسليك،والعائلة التي تحدّر منها،ينعونه إليكم.يترأس صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينالالكليّ الطوبىصلاة الجناز، يوم الثلاثاء 15 أيلول 2026،عند الساعة الرابعة بعد الظهر،في دير مار انطونيوس – غزير، مقرّ الرئاسة العامّة،حيث يُسجّى الجثمان في كنيسة الدير،بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحيث تُقبل التعازي حتّى صلاة الجنّاز.كما تُقبل التعازي 13 الجاريفي دير وجامعة الروح القدس - الكسليك،من الساعة الثانية بعد الظهر الى الساعة السابعة مساءً،ويوم الإثنين 14 الجاري في دير مار انطونيوس – غزير،من الساعة الثانية بعد الظهر الى الساعة السابعة مساءً.رحمه الله، وأنعم على الرهبانيّة برهبان قدّيسين.