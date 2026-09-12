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لبنان

مع اقتراب الشتاء.. هل يواجه لبنان أزمة في توزيع الغاز؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-09-2026 | 04:15
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مع اقتراب الشتاء.. هل يواجه لبنان أزمة في توزيع الغاز؟
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مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الطلب على الغاز المنزلي، حذّر موزعو القطاع في لبنان من خطر تأثر استمرارية التوزيع، نتيجة ارتفاع كلفة التشغيل والنقل والصيانة، في ظل ضغوط مالية متزايدة.
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وفي هذا الإطار، دعت نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته وزارة الطاقة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، مطالبة باعتماد جعالة عادلة وثابتة للموزعين، إلى جانب آلية متحركة تراعي ارتفاع أسعار المحروقات وكلفة النقل والتشغيل.

وتكتسب هذه التحذيرات أهمية مع دخول موسم الشتاء، إذ يرتفع الطلب على الغاز، فيما يؤمّن الموزعون نحو 95% من حاجة السوق اللبنانية، ما يجعل أي تراجع في قدرتهم على العمل ينعكس مباشرة على وصول الغاز إلى المنازل.

ومع اقتراب موسم الشتاء، لا يتعلق السؤال فقط بتوافر الغاز، وإنما أيضًا بقدرة شبكة التوزيع على إيصال المادة إلى مختلف المناطق بالوتيرة المطلوبة. وفي حال استمرار تجاهل مطالب الموزعين، قد تتراجع قدرتهم على العمل، ما سينعكس في نهاية المطاف على المواطنين وأمنهم المعيشي.

وفي هذا الإطار، يؤكد أحد العاملين في القطاع لـ"لبنان 24" أنه "لا يوجد حاليًا أي نقص فعلي في الغاز أو أزمة إمدادات قائمة، إلا أننا نحذّر من احتمال تحوّل الضغوط التشغيلية إلى أزمة توزيع خلال فصل الشتاء، إذا لم تُعالج مطالبنا قبل بلوغ ذروة الطلب".

وأكد أن "استمرار الأعباء الحالية من دون تعديل آلية احتساب جعالة الموزعين يهدد قدرتهم على الاستمرار"، موضحًا أن "كلفة المازوت والبنزين والصيانة والأعطال والإطارات والتصليح والتأمين وسائر نفقات التشغيل باتت تشكل عبئًا كبيرًا على القطاع".
المصدر: لبنان 24
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