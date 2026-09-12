تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأباتي بولس نعمان... حين يصبح الراهب شاهدًا على وطن

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
12-09-2026 | 07:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الأباتي بولس نعمان... حين يصبح الراهب شاهدًا على وطن
الأباتي بولس نعمان... حين يصبح الراهب شاهدًا على وطن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نقف اليوم أمام رحيل رجلٍ لم تكن حياته عادية في تاريخ الرهبنة والكنيسة والوطن. نقف أمام الأباتي بولس نعمان، لا لنعدد سنوات عمره أو مسؤولياته ومواقعَه، بل لنستعيد معنى رجلٍ آمن بأن الكهنوت والرهبنة ليسا ابتعادًا عن الإنسان، ولا هروبًا من قضايا الوطن، بل التزامًا أعمق بخدمة الإنسان والدفاع عن كرامته وحريته وأرضه.
رحل الأباتي بولس نعمان، لكن صوته وفكره وشهادته ستبقى حاضرة في الذاكرة اللبنانية.
Advertisement
منذ أن اختار طريق الرهبنة، حمل في قلبه ذلك التلازم بين الإيمان والرسالة. دخل الدير باكرًا، ونما في رحاب الرهبانية اللبنانية المارونية، ثم تابع دراساته وتكوينه الفكري، قبل أن يصبح واحدًا من أبرز وجوهها، ويتولى رئاسة الرهبانية بين عامي 1980 و1986.
لكن الأباتي بولس لم يرَ الرهبنة جدرانًا تفصل الراهب عن وطنه. كان يرى أن الراهب، وإن كان عابرًا في هذه الدنيا، يحمل مسؤولية تجاه الإنسان الذي يعيش فيها. ولذلك لم يكن غريبًا أن يختار في كتاباته عبارة تختصر الكثير من مسيرته: الإنسان، الوطن، الحرية.
هذه الكلمات الثلاث لم تكن بالنسبة إليه مجرد عناوين فكرية، بل كانت مشروع حياة.
كان رجلًا روحيًا، لكنه لم يكن منفصلًا عن هموم الناس. وكان رجل فكر، لكنه لم يحبس الفكر في الكتب. وكان رجل وطن، لكنه لم يتعامل مع الوطنية كشعار، بل كمسؤولية والتزام.
وفي أصعب مراحل لبنان، وجد نفسه في قلب الأحداث الوطنية، خصوصًا خلال مرحلة الحرب اللبنانية وما سبقها. وقد وثّق في مذكراته تجربته وشهادته على مرحلة امتدت من أواخر الستينات إلى عام 1982، وهي شهادة تحمل، بطبيعة الحال، رؤيته الخاصة للأحداث وقراءته لها. وهنا بالذات تظهر إحدى سمات شخصيته.
لقد كان الأباتي بولس نعمان مقتنعًا بأن الرهبان ليسوا خارج التاريخ، وأن الصمت أمام الأخطار التي تهدد الإنسان والوطن لا يمكن أن يكون دائمًا فضيلة.
قد يختلف اللبنانيون معه في بعض مواقفه السياسية أو في قراءته لبعض مراحل الحرب، وقد تختلف الأجيال في تقييم تلك المرحلة وما رافقها من خيارات وصراعات. لكن ما يصعب إنكاره هو أن الرجل عاش ما آمن به، ودفع من حياته وراحته وعلاقاته ثمن مواقفه وقناعاته. وهذا هو معنى الشهادة الوطنية عنده.
أما روحيًا، فكان ابن مدرسة مارونية عريقة، مدرسة ترى في الرهبنة اللبنانية امتدادًا لتاريخ طويل من الصلاة والعمل والتعليم وخدمة الإنسان. ولذلك لم يكن إيمانه منفصلًا عن ثقافة الأرض والحرية والكرامة. وكان يرى في المارونية رسالة تتجاوز حدود الطائفة، وقد عبّر عن ذلك في إحدى مداخلاته بقوله إن المارونية كانت ولا تزال حاضرة وفاعلة في محيطها روحيًا وفكريًا وحياتيًا.
ولذلك فإن خسارة الأباتي بولس نعمان ليست خسارة الرهبانية اللبنانية المارونية وحدها. إنها خسارة لذاكرة وطنية كاملة، خسارة لجيل عرف فيه راهبًا لا يخاف من السؤال، ومفكرًا لا يخشى النقاش، ووطنيًا لا يتردد في التعبير عن قناعاته.
لقد كان من أولئك الذين أدركوا أن لبنان لا يعيش فقط بالسياسة، ولا فقط بالاقتصاد، ولا فقط بالسلاح والقوة، بل يعيش قبل كل شيء بما يختزنه أبناؤه من إيمان بالإنسان والحرية والعيش المشترك.
قد يختلف الناس في السياسة، لكنهم يلتقون أمام الموت. وقد تختلف القراءات حول الماضي، لكن تبقى الشهادة جزءًا من ذاكرة الوطن. وأنت تركت شهادتك مكتوبة، وتركْتَ صوتك مسموعًا، وتركْتَ في الرهبانية وفي الجامعة وفي الحياة الوطنية أثرًا لا يُمحى بسهولة. رحلتَ عن هذه الأرض، لكنك لم ترحل عن الذاكرة.
ستبقى في ذاكرة الرهبان الذين عرفوك، وفي ذاكرة الذين رافقوك، وفي صفحات الكتب التي كتبتها، وفي الأسئلة التي أثرتها حول الإنسان والوطن والحرية، وفي تاريخ مرحلة لبنانية كنت واحدًا من شهودها وصانعي بعض فصولها.
نودّعك اليوم بكلمة واحدة تختصر كل الكلمات:
شكرًا، شكرا لأنك عشت إيمانك رسالة.
شكرًا لأنك حملت الرهبنة مسؤولية، لا مجرد رتبة.
شكرًا لأنك جعلت من الفكر خدمة، ومن الوطن قضية، ومن الحرية قيمة.
وشكرًا لأنك، في زمن كان الصمت فيه أسهل من الكلام، اخترت أن تشهد.
ارقد في سلام، أيها الأباتي بولس.
وليتقبل الرب خادمه الذي أمضى حياته بين مذبح الكنيسة ومذبح الوطن. ولتكن صلاتنا الأخيرة من أجله أن يسمع صوت الرب القائل:"نِعِمّا أيها العبد الصالح والأمين... ادخل إلى فرح سيدك."
رحمك الله، وأسكنك ملكوته، ولتكن ذكراك بركة للرهبانية، وللكنيسة، وللبنان الذي أحببتَه، ودافعت عنه، وحملت همّه حتى آخر العمر.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
حزب "الكتائب" نعى الأباتي بولس نعمان: لبنان خسر راهباً ومفكراً وطنياً
lebanon 24
Lebanon24
12/09/2026 21:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع ينعى الاباتي بولس نعمان
lebanon 24
Lebanon24
12/09/2026 21:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الأباتي بولس نعمان في ذمة الله
lebanon 24
Lebanon24
12/09/2026 21:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران تابت: الأباتي نعمان راهب حمل لبنان في قلبه
lebanon 24
Lebanon24
12/09/2026 21:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

التعبير عن

في الجامعة

المارونية

اللبنانية

الماروني

الطائف

التزام

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-09-12
Lebanon24
13:00 | 2026-09-12
Lebanon24
13:00 | 2026-09-12
Lebanon24
12:46 | 2026-09-12
Lebanon24
12:18 | 2026-09-12
Lebanon24
11:56 | 2026-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24