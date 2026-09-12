الحريري تابعت مع حجازي الملفات الحياتية والبيئية في صيدا وأزمة النفايات

تابعت نائبة رئيس "تيار المستقبل" ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري، مع رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، عدداً من الملفات الحياتية والبيئية في المدينة، لا سيما التطورات المتصلة بأزمة النفايات.
وأكدت الحريري دعمها للتحرك الذي بدأته البلدية بالتعاون مع الجهات الرسمية
المعنية، ولكل الجهود الآيلة إلى المساهمة في حل هذه الأزمة.
حجازي
وقال حجازي، إثر اللقاء: "هدف الزيارة اليوم هو مناقشة الأمور العامة في مدينة صيدا والمطالب التي ترفعها المدينة في ملفاتها الإنمائية الحيوية على جميع الصعد، من الملفات البيئية والإنمائية وملفات الأشغال، وضرورة متابعتها مع الجهات الرسمية".
وكانت جولة أفق على بقية الملفات التي نعمل عليها مع المؤسسة، إن كان موضوع المرصد أو موضوع صيدا عاصمة للثقافة والحوار والتحضيرات الجارية في هذا الإطار. وطبيعي ألا يغيب عن البحث ملف أزمة النفايات
الحالية، والاجتماع المقرر مع وزيرة البيئة السيدة تمارا الزين
بهذا الخصوص".
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك حلول قريبة لهذه الأزمة، كشف حجازي عن تلقيه اتصالين من مكتبي رئيسي الحكومة نواف سلام
ومجلس النواب نبيه بري
، مشيراً إلى أن هناك دفعة مالية بقيمة 2.8 مليون دولار ستكون جاهزة يوم الإثنين.
وقال: "يبقى أساس الخلاف مع المعمل أنه يطالب بتسديد مستحقاته منذ سنة 2024، وهذا الموضوع أيضاً نعمل عليه. في نهاية الأمر، نحن ندافع عن حقوق مدينة صيدا، وليس عن أي شركة أو مؤسسة، وأن لا تؤخذ صيدا رهينة. وحق الناس وحق المدينة اليوم هو في بيئة سليمة وآمنة، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 4 بكافة تفاصيله، وليس فقط الموضوع المالي".