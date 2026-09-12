الحريري تابعت مع حجازي الملفات الحياتية والبيئية في صيدا وأزمة النفايات

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وأكدت الحريري دعمها للتحرك الذي بدأته البلدية بالتعاون مع المعنية، ولكل الجهود الآيلة إلى المساهمة في حل هذه الأزمة.وقال حجازي، إثر اللقاء: "هدف الزيارة اليوم هو مناقشة الأمور العامة في مدينة صيدا والمطالب التي ترفعها المدينة في ملفاتها الإنمائية الحيوية على جميع الصعد، من الملفات البيئية والإنمائية وملفات الأشغال، وضرورة متابعتها مع الجهات الرسمية".وكانت جولة أفق على بقية الملفات التي نعمل عليها مع المؤسسة، إن كان موضوع المرصد أو موضوع صيدا عاصمة للثقافة والحوار والتحضيرات الجارية في هذا الإطار. وطبيعي ألا يغيب عن البحث ملف الحالية، والاجتماع المقرر مع وزيرة البيئة السيدة تمارا بهذا الخصوص".ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك حلول قريبة لهذه الأزمة، كشف حجازي عن تلقيه اتصالين من مكتبي رئيسي الحكومة ومجلس النواب ، مشيراً إلى أن هناك دفعة مالية بقيمة 2.8 مليون دولار ستكون جاهزة يوم الإثنين.وقال: "يبقى أساس الخلاف مع المعمل أنه يطالب بتسديد مستحقاته منذ سنة 2024، وهذا الموضوع أيضاً نعمل عليه. في نهاية الأمر، نحن ندافع عن حقوق مدينة صيدا، وليس عن أي شركة أو مؤسسة، وأن لا تؤخذ صيدا رهينة. وحق الناس وحق المدينة اليوم هو في بيئة سليمة وآمنة، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 4 بكافة تفاصيله، وليس فقط الموضوع المالي".