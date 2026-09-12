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لبنان

بيان من "ألفا".. بطاقة تهمّ المستخدمين

Lebanon 24
12-09-2026 | 07:16
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أعلنت شركة ألفا أن بطاقة إعادة التعبئة الشهرية "التشريج"، بقيمة 4.50 دولارات، تتيح لمشتركي الخطوط المسبقة الدفع صلاحية تمتد لـ35 يوماً، إلى جانب رصيد فعلي يمكن استخدامه للمكالمات والرسائل والإنترنت وفق حاجة المشترك.
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وأوضحت الشركة أن البطاقة تُباع بسعر 5.21 دولارات، شاملة الضرائب والرسوم، وتتضمن رصيداً بقيمة 4.50 دولارات قابلاً للاستخدام، مشيرةً إلى أنها تأتي ضمن خيارات التعبئة العملية والمرنة التي توفرها للمشتركين، من دون تغيير في الأسعار الرسمية للبطاقات المتوفرة بما يكفي حاجة السوق.

وتتيح البطاقة للمشترك استخدام الرصيد بالطريقة التي تناسبه، سواء للمكالمات أو الرسائل أو الإنترنت، كما يمكن تخصيص 3.50 دولارات منه لتفعيل باقة إنترنت بسعة 1GB، أو الاشتراك في خدمة "واتسآب"، مع إمكان استخدام الرصيد المتبقي للخدمات الأخرى.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ومديرها العام رفيق الحداد: "من المهم عند اختيار أي خدمة النظر إلى القيمة التي توفرها للمشترك. تجمع بطاقة إعادة التعبئة الشهرية بين صلاحية الأيام والرصيد الفعلي، مما يمنح المشتركين مرونة أكبر في استخدام رصيده وفق حاجته، وهي من الخيارات التي نوصي بها مشتركينا في الخطوط المسبقة الدفع من ذوي الدخل المحدود".

وأشارت ألفا إلى أن البطاقة متوفرة بالسعر الرسمي المحدد في متاجرها ولدى نقاط البيع المعتمدة، ويمكن شراؤها أيضاً إلكترونياً عبر تطبيق ألفا وموقعها الإلكتروني، مع خيارات متعددة للدفع، بما يتيح للمشترك اختيار القناة الأنسب والاستفادة من الخدمة بالسعر الرسمي.

وأضاف الحداد: "نحرص في ألفا على تقديم خيارات جيدة وبأسعار مدروسة وميسّرة لمشتركي الخطوط المسبقة الدفع، بما يلبي احتياجاتهم اليومية ويوفر لهم مرونة أكبر. وفي الوقت نفسه، نحرص على أن تمنح خيارات التعبئة قيمة فعلية عند تعبئة الخط".
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