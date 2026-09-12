قطاع المرأة في "تيار العزم" نظم ورشة عمل حول صناعة المحتوى "للسوشيل ميديا "

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وركزَت ورشة العمل على الانتقال من النشر العشوائيّ إلى صناعة محتوى مبني على استراتيجيّة تسويقيّة واضحة، بحيث نفهم الجمهور أولاً، ثم نحدد الرسالة والمحتوى المناسب لكلّ مرحلة من رحلة العميل.وتناولَت كيفية بناء Audience Persona وفهم احتياجات الجمهور، مشاكله، اعتراضاته ودوافعه، بالإضافة إلى استخدام CEP – Category Entry Points لمعرفة المواقف واللّحظات التي تجعل العميل يفكر في المنتج أو الخدمة.وشرحَت كيفية بناء فيديو تسويقيّ يبدأ بمشكلة أو حاجة حقيقيّة، و يقدّم الحل والقيمة، و يعالج الاعتراضات، وينتهي بدعوة واضحة لاتخاذ إجراء.وشرحَت أيضاً كيفية التخطيط للمحتوى، وتوزيع الميزانيّة الإعلانيّة، والفرق بين المحتوى العضوي والمدفوع، وكيفية قراءة النتائج وتحسين الآداء، وطريقة الاستفادة من الذكاء الاصطناعيّ في البحث عن الأفكار، عبر كتابة المحتوى وتطوير الاستراتيجيّة دون أن يحل محل الإبداع والفهم الحقيقيّ للجمهور.وعلى هامش الورشة، قالت رئيسة قطاع المرأة في تيار العزم : "في عالم أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعيّ جزءاً أساسيّاً من نجاح أي مشروع أو مبادرة، لم يعد كافياً أن نمتلك فكرة جيدة أو منتجاً مميزاً، بل أصبح من الضروري أن نعرف كيف نقدّم هذه الفكرة، كيف نصل إلى جمهورنا، وكيف ندير مواردنا بطريقة ذكيّة ومستدامة. ومن هنا أتت أهمية هذه الورشة، لنكتسب معاً أدوات عملية تساعدنا على تحويل الأفكار إلى محتوى مؤثر، وتحويل الحضور على مواقع التواصل إلى فرصة حقيقيّة للتسويق والتوسع، بالتوازي مع إدارة الميزانيّة بطريقة مدروسة وفاعّلة".