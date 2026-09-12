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لبنان

زيارة عون إلى النبطية تكشف المستور… أين نواب المدينة؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-09-2026 | 07:55
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زيارة عون إلى النبطية تكشف المستور… أين نواب المدينة؟
زيارة عون إلى النبطية تكشف المستور… أين نواب المدينة؟ photos 0
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حملت "الزيارة المفاجئة" التي أجراها رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى مدينة النبطية دلالات لافتة، واظهرت  أن هواجس الجنوبيين ومطالبهم بحضور فعلي للدولة وتعزيز وجود الجيش، ولا سيما في النبطية، باتت موضع متابعة مباشرة من رئاسة الجمهورية.
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وفي سياق منفصل عن الزيارة، كشفت مصادر لـ"لبنان24" عن حالة استياء متراكمة لدى أبناء المدينة من الغياب المسبق والمستمر لنواب المنطقة عن الناس، مؤكدة أن هذا الاعتراض لا يرتبط بعدم مشاركتهم في الجولة الرئاسية، بل بضعف حضورهم الميداني والتواصل مع المواطنين منذ مدة.

وبحسب المصادر، يشعر عدد كبير من أبناء النبطية بأنهم تُركوا وحدهم في مواجهة الأزمات والمخاطر، فيما يندر أن يشاهدوا ممثليهم بينهم أو أن يلمسوا دوراً نيابياً يوازي حجم ما تعيشه المدينة.
المصدر: خاص "لبنان24"
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