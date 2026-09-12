زيارة عون إلى النبطية تكشف المستور… أين نواب المدينة؟

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حملت "الزيارة المفاجئة" التي أجراها رئيس الجمهورية إلى دلالات لافتة، واظهرت أن هواجس الجنوبيين ومطالبهم بحضور فعلي للدولة وتعزيز وجود الجيش، ولا سيما في ، باتت موضع متابعة مباشرة من رئاسة الجمهورية.وفي سياق منفصل عن الزيارة، كشفت مصادر لـ" " عن حالة استياء متراكمة لدى أبناء المدينة من الغياب المسبق والمستمر لنواب المنطقة عن الناس، مؤكدة أن هذا الاعتراض لا يرتبط بعدم مشاركتهم في الجولة الرئاسية، بل بضعف حضورهم الميداني والتواصل مع المواطنين منذ مدة.وبحسب المصادر، يشعر عدد كبير من أبناء النبطية بأنهم تُركوا وحدهم في مواجهة الأزمات والمخاطر، فيما يندر أن يشاهدوا ممثليهم بينهم أو أن يلمسوا دوراً نيابياً يوازي حجم ما تعيشه المدينة.