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لبنان

حزب "الكتائب" نعى الأباتي بولس نعمان: لبنان خسر راهباً ومفكراً وطنياً

Lebanon 24
12-09-2026 | 07:41
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حزب الكتائب نعى الأباتي بولس نعمان: لبنان خسر راهباً ومفكراً وطنياً
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نعى حزب "الكتائب اللبنانية"، في بيان، بكثير من الأسى، الأباتي بولس نعمان، "رجل الإيمان والحرية، وأحد الوجوه الوطنية التي اقترنت مسيرتها بالدفاع عن لبنان الإنسان، الحر، السيد والمستقل".
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وقال: "برحيله، يخسر لبنان راهباً ومفكراً وطنياً آمن بأن الإيمان لا ينفصل عن الحرية، وأن خدمة الإنسان لا تكتمل إلا بصون كرامته وحقه في وطن حر وسيّد".


وأضاف: "يجمع حزب الكتائب بالأباتي نعمان تاريخ طويل من النضال الوطني والمقاومة في سبيل لبنان، ومن اللقاء حول قضية واحدة عنوانها حرية الإنسان وكرامته. وقد كان، في أصعب مراحل الحرب، شريكاً في صناعة الوعي الوطني، وحاضراً إلى جانب الذين حملوا قضية لبنان ودافعوا عن حقه في أن يكون وطناً حراً لأبنائه".


واستذكر الحزب فيه "رجلاً لم يتخلَّ عن قناعاته في زمن المحن، فجمع بين رسالته الرهبانية والتزامه الوطني، وبين الكلمة والموقف، وبقي وفياً للبنان الذي آمن به ودافع عنه. إن حزب الكتائب، إذ يودّع الأباتي بولس نعمان، يحفظ له شهادته ومسيرته، ويعتبر أن غيابه خسارة وطنية، وأن ما تركه من فكر ومواقف والتزام يبقى أمانة للأجيال".


وختم: "إلى الرهبانية اللبنانية المارونية، وعائلة الراحل ومحبيه، يتقدم الحزب بأحر التعازي، سائلاً الله أن يتغمد الأباتي بولس نعمان برحمته، وأن يمنحه راحة الأبرار، وأن يبقى لبنان الذي أحبّه وناضل من أجله حراً، سيداً، كريماً".
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