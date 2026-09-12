هاشم: الأولوية لوقف العدوان وجدولة الانسحاب الإسرائيلي

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جاء ذلك في كلمة للنائب هاشم خلال استقباله قيادة الكتيبة الهندية العاملة في قوات "اليونيفيل" في القطاع الشرقي، بقيادة العقيد سينغ أسون بر، وعدد من الضباط.وأضاف: "لقاؤنا مع قوات اليونيفيل لم يتوقف يوماً منذ وجودهم على أرض الجنوب، وعلاقة أبناء المنطقة بهم علاقة طيبة وممتازة وتواصل يومي، وقدموا الكثير من الخدمات الاجتماعية اليومية. والأهم أنهم كانوا شركاء مع أبناء الجنوب في ما تعرض له الجنوب من عدوان إسرائيلي، وسقط منهم وجرحى، وكانوا شهوداً على الهمجية والعدوانية التي انتهكت كل القوانين والقرارات والمواثيق والقيم. واليوم، ومع اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل وفق قرار ، فإن لبنان ما زال متمسكاً بوجود ودور اليونيفيل لتنفيذ القرار 1701، وأهمية وجود شهود ومراقبين لمرحلة التطبيق، لأن محاولة العدو للتنصل من التزامه ليست جديدة. وهذه مسؤولية لإلزام الإسرائيلي بالانسحاب الإسرائيلي ووضع آلية لدفعه إلى التنفيذ. ولبنان يعمل اليوم لعدم الوصول إلى فراغ قد يتركه قرار مجلس الأمن، والأفضل، إذا كانت المنظمة الدولية حريصة على تعزيز قواعد الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، فلا بد من التمديد لليونيفيل".بدوره، شكر العقيد سينغ أبناء بلدات وقرى منطقة العرقوب على احتضانهم لقوات اليونيفيل، وخاصة الكتيبة الهندية، وقال: "ما قدمناه هو قناعة من دولتنا بالتعاطي الإيجابي وتقديم ما نستطيع من خدمات، لتبقى العلاقة ذات أثر دائم".وأكد أن "ما تعرض له الجنوب مرفوض، وهو اعتداء وانتهاك للقرارات والقوانين الإنسانية، وأن بلاده ستبقى إلى جانب لبنان لرفع الظلم عن شعبه".وقدم العقيد درعاً تذكارية للنائب قاسم هاشم، تقديراً لوقوفه الدائم ودعمه لليونيفيل في كل المراحل وفي كل المناسبات والمحطات.