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لبنان

هاشم: الأولوية لوقف العدوان وجدولة الانسحاب الإسرائيلي

Lebanon 24
12-09-2026 | 08:11
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أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم أن "الأولوية اليوم هي وقف العدوان الإسرائيلي وجدولة الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بأسرع وقت، وعدم إدخال لبنان في كذبة المناطق التجريبية للمماطلة وعدم الالتزام بأي جدول للانسحاب، وبقائه لأطول وقت ممكن وفق مصلحة العدو الإسرائيلي، وهذا ما يرفضه لبنان، وعلى اللبنانيين عدم القبول بأي صيغة ملتبسة وبأي إملاء من أي جهة أتى".
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جاء ذلك في كلمة للنائب هاشم خلال استقباله قيادة الكتيبة الهندية العاملة في قوات "اليونيفيل" في القطاع الشرقي، بقيادة العقيد سينغ أسون بر، وعدد من الضباط.


وأضاف: "لقاؤنا مع قوات اليونيفيل لم يتوقف يوماً منذ وجودهم على أرض الجنوب، وعلاقة أبناء المنطقة بهم علاقة طيبة وممتازة وتواصل يومي، وقدموا الكثير من الخدمات الاجتماعية اليومية. والأهم أنهم كانوا شركاء مع أبناء الجنوب في ما تعرض له الجنوب من عدوان إسرائيلي، وسقط منهم شهداء وجرحى، وكانوا شهوداً على الهمجية والعدوانية الإسرائيلية التي انتهكت كل القوانين والقرارات والمواثيق والقيم. واليوم، ومع اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل وفق قرار مجلس الأمن، فإن لبنان ما زال متمسكاً بوجود ودور اليونيفيل لتنفيذ القرار 1701، وأهمية وجود شهود ومراقبين لمرحلة التطبيق، لأن محاولة العدو للتنصل من التزامه ليست جديدة. وهذه مسؤولية المجتمع الدولي لإلزام الإسرائيلي بالانسحاب الإسرائيلي ووضع آلية لدفعه إلى التنفيذ. ولبنان يعمل اليوم لعدم الوصول إلى فراغ قد يتركه قرار مجلس الأمن، والأفضل، إذا كانت المنظمة الدولية حريصة على تعزيز قواعد الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، فلا بد من التمديد لليونيفيل".



بدوره، شكر العقيد سينغ أبناء بلدات وقرى منطقة العرقوب على احتضانهم لقوات اليونيفيل، وخاصة الكتيبة الهندية، وقال: "ما قدمناه هو قناعة من دولتنا بالتعاطي الإيجابي وتقديم ما نستطيع من خدمات، لتبقى العلاقة ذات أثر دائم".



وأكد أن "ما تعرض له الجنوب مرفوض، وهو اعتداء وانتهاك للقرارات والقوانين الإنسانية، وأن بلاده ستبقى إلى جانب لبنان لرفع الظلم عن شعبه".



وقدم العقيد الهندي درعاً تذكارية للنائب قاسم هاشم، تقديراً لوقوفه الدائم ودعمه لليونيفيل في كل المراحل وفي كل المناسبات والمحطات.
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